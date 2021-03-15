Бюджет Самары пополнился

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На десятом заседании Думы городского округа Самара, которое вел заместитель председателя Думы Сергей Рязанов, были внесены изменения в городской бюджет 2021-2023 годов. Это связано с поступлением средств из вышестоящих бюджетов. Их суть сводится к тому, что в главном финансовом документе города в 2021 году учитываются безвозмездные поступления на сумму 760 млн. руб. Основная часть этих средств будет направлена:

142 млн. руб. — на комплексное благоустройство территорий, прилегающих к зданию объекта культурного наследия «Фабрика-кухня»;

61 млн. руб. — на комплексное благоустройство Вертолетной площадки (2 этап);

342 млн. руб. — на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда;

215 млн. руб. — на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Также в текущем году перераспределяются средства городского бюджета на 51,5 млн. руб., в том числе в целях обеспечения условий софинансирования. Предварительно изменения в бюджет обсуждались на заседании профильного комитета под председательством Юрия Левина и были рекомендованы к принятию.

В итоге, после внесения изменений доходная часть бюджета в 2021 году составит 23 млрд. 850 млн. 230 тыс. руб., а расходная – 24 млрд. 721 млн. 64 тыс. руб. Доходы и расходы бюджета на 2022 и 2023 годы не изменятся, сообщается на сайте гордумы.