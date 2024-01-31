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Вильфанд: февраль в России будет более теплым по сравнению с нормой

31 января 2024 20:39
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Выше нормы температура прогнозируется на 45% территории страны, в том числе в Архангельской области и Коми, в ПФО, на Урале, в Сибири и западной части Якутии.

Февраль будет более теплым по сравнению с нормой почти на всей территории России. Об этом 31 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут "Известия".

«На всей территории страны температура прогнозируется около и выше нормы. Исключение — только самый восток страны: Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне», — сказал он «Интерфакс».

Выше нормы температура прогнозируется на 45% территории страны, в том числе в Архангельской области и Коми, в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Сибири и западной части Якутии.

Количество осадков в большей части России будет близко к норме. Избыток прогнозируется на всем севере европейской части России, севере Урала, северо-западе и центре Сибири.

Теги: Погода Россия

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