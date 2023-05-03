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В Тольятти накануне майских праздников высадили 20 000 саженцев на 4 Га лесной территории

3 мая 2023 20:35
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В Тольятти накануне майских праздников высадили 20 000 саженцев на 4 Га лесной территории

«КуйбышевАзот» является постоянным участником городской программы «Наш лес», организатором которой выступает благотворительный фонд «Фонд Тольятти». С 2019 года предприятие присоединилось к программе Социально-экологического союза Тольятти «Восстановление городских лесов».

Участие в мероприятиях по посадке саженцев молодых деревьев на предприятии уже давно стало традиционным. Приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая на лесные посадки семьями, отложив домашние дела и планы выходного дня. Финансируя посадки, «КуйбышевАзот» также дает возможность участвовать в восстановлении леса и неравнодушным горожанам. 

За последние 11 лет предприятие приняло участие в восстановлении 49 Га лесного массива с последующим уходом на протяжении трех лет за молодыми саженцами. Всего в активе «КуйбышевАзота» 265 тыс. деревьев. Как отмечают специалисты тольяттинского лесничества, приживаемость высаженных саженцев высокая. В текущем году силами заводчан было посажено еще 20 000 молодых саженцев на 4 Га лесного массива Тольятти.

Реализуя природоохранные проекты и принимая участие в восстановлении тольяттинского леса, предприятие из года в год демонстрирует заинтересованность в решении экологических проблем региона, особенно обострившихся после лесных пожаров 2010 года, уничтоживших значительную часть «зеленых легких» Тольятти.  

Татьяна Герасименко

Директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот»

«Лес – одна из главных ценностей Тольятти, жители которого занимаются её спасением и восстановлением вот уже на протяжении многих лет. Силами сотрудников нашего предприятия высажено 285 000 новых деревьев на площади более 50 Га. Для нас это хорошая и добрая традиция. Ежегодные посадки позволяют приобщаться к ней не только заводчанам, но и всем жителям нашего города, которым небезразлично его будущее». 

 

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