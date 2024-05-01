В Ставропольском районе полицейские присоединились к международной акции «Сад памяти»

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В Ставропольском районе полицейские совместно с общественниками присоединились к международной акции «Сад памяти». В посадке сосен приняли участие заместитель начальника отдела начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Александр Старков, командир Отдел патрульно-постовой службы сержант полиции Елизавета Мосина, представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Артем Медведев, а также учащиеся общеобразовательного учебного учреждения и активисты волонтерского отряда «Прометей».

На территории школы высадили деревья в память об участнике Великой Отечественной войны Евгении Александровиче Никонове. Каждый саженец стал вкладом в будущее и данью памяти ветеранам органов внутренних дел, которые прошли через годы Великой Отечественной войны.

«Каждый саженец – это не просто дерево, которое будет цвести и радовать глаза окружающих. Это память о тех жертвах, которые были принесены нашим народом. Благодарность каждому погибшему фронтовику», – подчеркнул представитель общественник.

Сотрудники полиции отмечают, что данная акция крайне важна. Она позволит будущему поколению сохранить память о бесстрашном подвиге наших предков, который встал на защиту своей Родины, о тех фронтовиках, которые отдали свои жизни на поле боя за свободу нашей страны и мирное небо над нами.