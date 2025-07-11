В Самарской области вернут в природу 5 редких видов растений

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В 2025 году Самарские биологи высадят 5 видов краснокнижных растений на территорию памятников природы: по 10 экземпляров клематиса цельнолистного и можжевельника казацкого, а также по 20 экземпляров ириса сибирского, лука косого, ясенца кавказского. Сохранение биоразнообразия региона ведется по госпрограмме Самарской области «Охрана окружающей среды».

Основная причина сокращения численности популяций различных видов – хозяйственная деятельность человека, развитие рекреаций, изменение климата. Для того, чтобы восстановить редкие виды растений в естественной среде обитания, сначала отбираются образцы растительного материала в природных популяциях, выращиваются в культуре, изучаются и размножаются, а затем специалисты их высаживают на пробные площадки особо охраняемых природных территорий. Весь процесс называется «реинтродукция» – то есть сохранение видов в биоресурсных коллекциях и возвращение их в природу.

«Высаживаем группами на памятниках природы, территориально отмечаем и наносим GPS координаты. Всё записываем, схематически зарисовываем. Работа длительная, и сразу после высадки нельзя сказать – хорошо прижились растения-интродуценты или нет. Мы работаем над этим более 30 лет, и на протяжении этого срока ведем мониторинг. Можно с уверенностью сказать, что мероприятия идут успешно», – рассказывает специалист Ботанического сада Елена Каюрова.

Реинтродукция в Самарской области начиналась с трёх видов, среди которых – пион тонколистный. Данный вид восстанавливали с 1994 года, и во втором издании Красной книги региона от 2017 года его уже нет.

«Пион тонколистный – настоящий аленький цветочек, который когда-то в наших степях рос достаточно обильно. Со временем он стал краснокнижным и практически исчез. Но мы постепенно восстановили его численность. Места реинтродукции держим в секрете, чтобы пион не претерпевал рекреационную нагрузку и не исчез вновь в естественной среде обитания», – прокомментировала доктор биологических наук, профессор Людмила Кавеленова.

Сохранение биоразнообразия – ключевое направление природоохранной деятельности. Основным индикатором устойчивого развития в конечном итоге является качество среды обитания.

«Почему надо сохранять наше биологическое разнообразие: во-первых, мы с вами находимся в пространстве, где осуществляется переход от лесной зоны к степям и сухим степям. И по очень многим видам здесь проходят границы их естественного распространения. Здесь край ареала. И если мы, соответственно, не сохраним их здесь, ареал будет сокращаться, и мы получим эффект шагреневой кожи», – добавила профессор Кавеленова.

В результате хозяйственной деятельности человека происходит деформация окружающей среды, возникают как региональные, так и глобальные нарушения. По государственной программе ежегодно выполняются работы по сохранению и восстановлению популяций редких видов растений, занесенных в Красную книгу региона.

«В этом году также запланирована высадка пяти популяций пяти видов краснокнижных растений на особо охраняемые природные территории регионального значения. В целом мы видим хороший результат такой системной работы: популяции приживаются, развиваются в естественной среде. И здесь, конечно, большой вклад учёных, профессионалов. Специалисты Самарского исследовательского университета, специалисты Института экологии Волжского бассейна принимают участие в ведении Красной книги. У нас достаточно мощный регион в плане развития научной базы и, соответственно, высокая степень исследования редких и исчезающих видов растений и животных», – подчёркивает и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков

Самарская область – один из немногих регионов, где принята стратегия сохранения биоразнообразия. В нее также включены мероприятия по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий: установление охранных зон, обеспечение режима охраны памятников природы. В настоящее время в регионе насчитываются 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 95 тысяч гектаров. Самые известные из них – это Рачейские скалы, Подвальские террасы, Мулин Дол, Муранский бор. Они создаются не в туристических целях, а для сохранения уникальной экосистемы региона. По программе социально-экономического развития Самарской области до 2030 года планируется увеличить площадь памятников природы до 100 тысяч гектаров.

Фото: Дильдина Светлана