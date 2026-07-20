В Самарской области предпоследняя неделя июля обещает быть жаркой

Прогнозы метеорологических сервисов для Самары указывают на значительные изменения погоды до конца июля. По данным «Яндекс.Погода», региону предстоит пережить тринадцать дней с дождями. В начале этого периода, с 20 по 26 июля, температура воздуха поднимется до двадцати восьми – тридцати градусов. Об этом сообщает Царьград.

Согласно более сдержанному прогнозу от Gismeteo, ожидается десять дождливых дней. Тем не менее, предпоследняя неделя месяца обещает быть жаркой, с температурой до плюс двадцати девяти градусов.

Надежда Пестрикова, специалист Приволжского гидрометцентра, объяснила, что циклон, который движется через Среднюю Волгу на восток, станет причиной дождей, гроз и шквалов. Температурный режим пока остается в пределах климатической нормы. Однако в тыл циклона поступает холодный воздух, что приведет к похолоданию в конце недели, пишет Самара24Онлайн.