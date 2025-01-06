В Самарской области погода побила рекорды 60-летней давности

140

Январь в Самарской области оказался необычно тёплым. Погода в прямом смысле бьёт рекорды!

По информации Приволжского УГМС, 3 января был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в пяти населенных пунктах региона.

Тольятти и село Новодевичье разогрелись в этот день до +3,2 градуса Цельсия. Этот максимум в Тольятти побил 18-летний рекорд, а в селе Новодевичье — 60-летний.

В селе Клявлино столбики термометров дотянулись до +1,2 градуса. Здесь так тепло не было последние 60 лет!

В селе Челно-Вершины 3 января зафиксировали +2,3 градуса. Предыдущий рекорд жары здесь был установлен 18 лет назад (+1,7 градуса).

В поселке Безенчук воздух прогрелся до +2,8 градуса. Это на 0,2 градуса Цельсия больше, чем в 2007 году, пишет 63.ру.