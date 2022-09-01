Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники следственного управления оказали помощь детям в покупке вещей, необходимых для начала учебного года.
Сотрудники СУ СКР СО помогли детям из ДНР в подготовке ко Дню знаний
В женском одиночном разряде представительница Самарской области Мария Тайлакова выиграла серебряную медаль.
Всероссийская спартакиада: в Сочи завершились соревнования по настольному теннису
Стрелок Самарской области Андрей Щепетков завоевал серебряную медаль.
Всероссийская спартакиада: в Татарстане проходят соревнования по пулевой стрельбе
Ранцы и канцелярские товары первоклашкам предоставил Общественный совет при УФСИН России по Самарской области.
Сотрудникам УФСИН СО, чьи дети идут в первый класс, вручили школьные принадлежности
Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения горожан.
«Т Плюс» создала интерактивный портал о перекладках теплосетей в Самарской области
В профильном департаменте заверили, что нет проблематики и в части технического перевооружения дополнительных объектов.
На 7 плановых объектах перекладок теплотрасс в Самаре собраны монтажные схемы
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза
Заявки можно подать до 17 октября 2022 года.
Фонд президентских грантов начал принимать заявки проектов СОНКО на 1 конкурс грантов 2023 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.24
-0.13
EUR 60.21
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Zа Россию!» – жёны военнослужащих из Самарской области организовали в Самаре уникальную фотовыставку
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области ожидается гроза

1 сентября 2022 17:28
95
Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза с сохранением до конца дня 1 сентября и ночью и утром 2 сентября.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при грозе рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
295
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
287
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
252
Новые дороги, школы и поликлиники. 
31 августа 2022  18:42
Дмитрий Азаров провел совещание по комплексному развитию микрорайона «Крутые ключи» и поселка Смышляевка
691
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
31 августа 2022  13:48
Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права
379
Весь список