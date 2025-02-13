В Самарской области лед на Волге тоньше, чем обычно

108

Гидрологический обзор за первую декаду февраля 2025 года представили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС уровень воды составил 50,5 м по балтийской системе высот (м БС). Это на 67 см выше среднемноголетнего значения.



На Куйбышевском водохранилище наблюдается ледостав, то есть покров неподвижен. Однако его толщина составляет 33-34 см, что на 16-24 см меньше привычных значений.



На Саратовском водохранилище в районе Самары уровень воды составил 28,55 м БС, что на 26 см ниже обычного. В этой части Волги также наблюдается ледостав. Между тем толщина покрова всего 15-32 см. Это на 12-33 см меньше среднего за прошлые годы.



На большинстве малых рек отмечается низкий уровень воды. При этом лед "схватился" не везде: встречаются полыньи, неполный ледостав, забереги ("мерзлота" есть только по кромке берега). Толщина покрова колеблется от 12 до 29 см, пишет Сова.