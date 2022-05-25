В Самарской области готовятся к очень жаркому лету

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Появились свежие данные о погоде на ближайшие три месяца в Самарской области. Лето-2022 обсудили на оперативном совещании в областном правительстве.

— Судя по прогнозам, лето в регионе будет жарким и даже очень жарким. Поэтому возникает опасность лесных пожаров. Министерству природных ресурсов запросить у национальных парков сведения о технической оснащенности противопожарной техникой. Нужно их сверить, какую технику нацпаркам удалось приобрести в текущем году, какого года выпуска имеющаяся техника, какой уровень износа и так далее, — отметил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Из какого источника в «белый дом» поступил такой прогноз, Виктор Кудряшов не уточнил. При этом в отделе метеорологических прогнозов Приволжского УГМС 63.RU рассказали, что точной информации о погоде на лето нет. Есть лишь предварительная информация от Росгидромета, по которой как раз и можно судить о том, что ближайшие три месяца будут аномально жаркими в нескольких регионах России. Самарской области в их числе нет.

По информации Гидрометцентра России, обнародованной в марте, летом аномалий в Самарской области не ожидается. В июне средняя температура воздуха будет около нормы — 19,1 градуса. В июле — 21,1 градуса, в августе — 19,2 градуса. Осадки также метеорологи обещали в пределах нормы: в июне выпадет около 52 мм, в июле — 48 мм, в августе — 42 мм. Обращаем внимание, что настолько долгосрочный прогноз не всегда в итоге сбывается. В интервью 63.RU начальник Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова рассказывала, что самыми точными считаются прогнозы на три дня.