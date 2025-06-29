В Самаре до утра понедельника объявлены неблагоприятные погодные условия

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Вечером в воскресенье, 29 июня, в Самаре введут особый режим. Он связан с погодными явлениями, пишет 63.ру.

«В период с 20:00 29 июня до 10:00 30 июня в Самаре ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ 1 степени опасности, — сообщили в Приволжском УГМС.

Синоптики передали предупреждения на предприятия АО «КНПЗ», ООО «СКС».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности объявляются, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых загрязняющих веществ выше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). При I режиме НМУ специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься спортом в крытых комплексах, а также выезжать в загородную зону с более благоприятными метеорологическими условиями.

В народе такие метеорологические условия называют режимом «черного неба». Так обыватели характеризуют дни, когда метеорологи прогнозируют наступление штиля и отсутствие осадков. При такой погоде в воздухе начинают накапливаться загрязняющие вещества (которые в другой ситуации разносит ветер или прибивает к земле дождь). Сами синоптики формулировок «черное небо» не используют.