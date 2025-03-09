в европейской части России аномально потеплело из-за отсутствия снега

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Погода в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше из-за отсутствия снега, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас. Кстати говоря, и солнце бы не помогло, потому что оно отражалось бы от снега. При отсутствии снега любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура была бы на несколько градусов ниже даже при небольшом снежном покрове высотой 5-10 сантиметров.