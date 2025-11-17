В Антарктиде стремительно тает ледник

130

Учеными зафиксировано стремительное сокращение ледника Хектория, находящегося на Антарктическом полуострове. Согласно результатам наблюдений исследователей, ледяной массив продемонстрировал аномально высокие темпы отступления: его протяженность сократилась практически вдвое на протяжении нескольких месяцев. Наиболее существенные преобразования произошли в 2023 году, когда структура потеряла приблизительно восемь километров ледового покрова. Схожая скорость разрушения для антарктических ледников считается абсолютно нетипичной, пишет Московский комсомолец.

Специалисты указывают, что ледяное образование располагалось на подводной равнине, сформированной на участке осадочных и коренных пород, залегающих ниже уровня моря. Такое расположение способствовало масштабному отделению ледовых масс, поскольку недостаточная связь ледника с подстилающей поверхностью усиливала каскадный процесс разрушения. Исчезновение морского льда, традиционно создающего стабилизирующий пояс, также повлияло на динамику изменений.

Для точной регистрации процессов применялся комплексный метод наблюдений, включающий спутниковую съемку и показания сейсмических датчиков. Сравнение полученных данных показало, что уменьшение объема ледника непосредственно влияет на рост уровня мирового океана, а выявленные темпы таяния могут демонстрировать потенциальные сценарии для других районов Антарктиды, где ледники расположены на неустойчивом основании.

Новые данные позволяют уточнить действительные масштабы сокращения ледяного покрова и пересмотреть прогнозы относительно стабильности антарктических массивов в условиях сохраняющегося потепления климата, сообщает научное издание N+1.