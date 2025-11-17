Я нашел ошибку
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
В Антарктиде стремительно тает ледник

17 ноября 2025 11:51
130
В Антарктиде стремительно тает ледник

Учеными зафиксировано стремительное сокращение ледника Хектория, находящегося на Антарктическом полуострове. Согласно результатам наблюдений исследователей, ледяной массив продемонстрировал аномально высокие темпы отступления: его протяженность сократилась практически вдвое на протяжении нескольких месяцев. Наиболее существенные преобразования произошли в 2023 году, когда структура потеряла приблизительно восемь километров ледового покрова. Схожая скорость разрушения для антарктических ледников считается абсолютно нетипичной, пишет Московский комсомолец.

Специалисты указывают, что ледяное образование располагалось на подводной равнине, сформированной на участке осадочных и коренных пород, залегающих ниже уровня моря. Такое расположение способствовало масштабному отделению ледовых масс, поскольку недостаточная связь ледника с подстилающей поверхностью усиливала каскадный процесс разрушения. Исчезновение морского льда, традиционно создающего стабилизирующий пояс, также повлияло на динамику изменений.

Для точной регистрации процессов применялся комплексный метод наблюдений, включающий спутниковую съемку и показания сейсмических датчиков. Сравнение полученных данных показало, что уменьшение объема ледника непосредственно влияет на рост уровня мирового океана, а выявленные темпы таяния могут демонстрировать потенциальные сценарии для других районов Антарктиды, где ледники расположены на неустойчивом основании.

Новые данные позволяют уточнить действительные масштабы сокращения ледяного покрова и пересмотреть прогнозы относительно стабильности антарктических массивов в условиях сохраняющегося потепления климата, сообщает научное издание N+1.

Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
196
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1537
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1519
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1380
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1464
Весь список