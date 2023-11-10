Стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

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Участники акции могут не только избавиться от ненужной бумажной продукции, но и получить за это призы. Для этого надо зарегистрироваться на сайте: https://бумбатл.национальныепроекты.рф/. Участие индивидуальное, либо в составе организации.

«БумБатл» уже стал частью нацпроекта «Экология», одной из целью которого является организация системы переработки вторсырья и формирование экокультуры.

К акции присоединился регоператор по обращению с ТКО. Макулатуру принимают на стационарном Экопункте на ул. Партизанская, 17Б (график работы: среда – 15:00-19:00, суббота, воскресенье – 11:00-15:00), либо по заявке для вызова Экомобиля, который и заберет вторсырье. Заявки принимают до 10.11.23 по тел: 8 (927) 685-98-53.

Принимаются:

— журналы (не глянцевые);

— газеты;

— офисная бумага;

— тетради;

— картон (коробки, бумажные пакеты, чистая картонная упаковка от продуктов).