Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.
Почтовые отделения региона изменят график работы в День народного единства
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
В случае обильного таяния снега городские службы задействуют технику для откачки талых вод, в том числе три новые машины.
В Самаре проверили готовность спецтехники к своевременной уборке снега
Во всех соревнованиях подсчитывается командный зачет, в многоборье ГТО - командный и личный.
Жителей Самарской области от 60 и старше приглашают на фестиваль ГТО
На сцене Самарского театра драмы пройдут показы спектаклей «Черная бурка» по пьесе Георгия Хугаева и «Иванов» по пьесе Антона Чехова.
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
По данному факту проводится проверка.
В ИК-3 УФСИН СО предотвращена попытка передачи запрещённых предметов
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 30 октября местами в Самарской области ожидается туман
Специалисты Росреестра в Самаре и Тольятти сдали 2 тонны 100 кг отработанной бумаги

29 октября 2025 13:33
137
Специалисты Росреестра в Самаре и Тольятти сдали 2 тонны 100 кг отработанной бумаги

Сотрудники и члены профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Zдай макулатуру – помоги СВОим». Специалисты ведомства в Самаре и Тольятти сдали 2 тонны 100 кг отработанной бумаги. С каждого собранного участниками акции килограмма макулатуры будет перечислено 2 рубля в региональный фонд поддержки СВО.

       За активное участие во Всероссийском эко-марафоне Управление Росреестра по Самарской области было отмечено Благодарностью Федерального экологического проекта СДАЙ-БУМАГУ.РФ

      «Каждые 100 кг макулатуры спасают от вырубки одно дерево и сохраняют от загрязнения 2000 л чистой питьевой воды, - отмечает руководитель Федерального экологического проекта СДАЙ-БУМАГУ.РФ  Сергей Скоробогатов. – Это экономит 100 КВт электроэнергии и предотвращает выброс в атмосферу 170 кг углекислого газа».

      «Практикуя культуру раздельного сбора бумаги, каждый человек может внести свой вклад в сохранение нашей природы и сокращение объемов мусора на полигонах», – говорит председатель профсоюзной организации самарского Росреестра Константин Минин.

