Специалисты Росреестра в Самаре и Тольятти сдали 2 тонны 100 кг отработанной бумаги

Сотрудники и члены профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Zдай макулатуру – помоги СВОим». Специалисты ведомства в Самаре и Тольятти сдали 2 тонны 100 кг отработанной бумаги. С каждого собранного участниками акции килограмма макулатуры будет перечислено 2 рубля в региональный фонд поддержки СВО.

За активное участие во Всероссийском эко-марафоне Управление Росреестра по Самарской области было отмечено Благодарностью Федерального экологического проекта СДАЙ-БУМАГУ.РФ

«Каждые 100 кг макулатуры спасают от вырубки одно дерево и сохраняют от загрязнения 2000 л чистой питьевой воды, - отмечает руководитель Федерального экологического проекта СДАЙ-БУМАГУ.РФ Сергей Скоробогатов. – Это экономит 100 КВт электроэнергии и предотвращает выброс в атмосферу 170 кг углекислого газа».

«Практикуя культуру раздельного сбора бумаги, каждый человек может внести свой вклад в сохранение нашей природы и сокращение объемов мусора на полигонах», – говорит председатель профсоюзной организации самарского Росреестра Константин Минин.