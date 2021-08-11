Росприроднадзор о минеральных источниках на Кавказе: происходит потеря уникального природного ресурса

167

Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с сотнями нарушений, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, происходит потеря уникального природного ресурса, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства, передает РИА Новости.

"Если в советские годы это была комплексная разработка месторождения, то сейчас это нарезанные кусочки, что не позволяет качественно добывать эту воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной минеральной воды. Наш уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране", — заявила Радионова.

"Происходит массовая застройка, антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн", — уточнила глава ведомства.

Она добавила, что ведомство готовит сводный доклад по городам региона: Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам.

Как уточнила Радионова, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации.

Фото: соцсети