Прогноз погоды в Самаре на выходные 5-6 апреля

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 5 апреля, в Самаре будет облачно с прояснениями, осадки не предвидятся. Утром температура воздуха составит +9°...+14°, днем сохранится на уровне +15°...+18°, а ночью опустится до +9°...+12°. Ветер умеренный, до 4,5 м/с.

В воскресенье, 6 апреля, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня возможен дождь. Утром температура составит +9°...+16°, днем поднимется до +16°...+18° и сохранится на этом уровне вечером, а ночью опустится до +9°...+12°. Максимальная скорость ветра составит около 4,4 м/с.

По данным сервиса «Активность пыльцы», на выходных в Самаре ожидается умеренная концентрация пыльцы березы и низкая – ольхи.

Помимо Самары, высокие показатели на выходных также ожидаются в Саратове и Махачкале.

Холоднее всего в эти выходные будет в Санкт-Петербурге. Здесь температура опустится вплоть до −4°С. Но низкие показатели ожидаются также в Москве и Перми.