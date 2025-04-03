Пока аномально жаркое лето в Самарской области не ожидается

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Летом 2025 года в Самарской области не будет аномально жаркой погоды. Об этом рассказала «КП-Самара» начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

«По долгосрочным прогнозам, в летние месяцы температурные показатели ожидаются в пределах нормы. Однако прогнозы уточняются ежемесячно с учетом изменений атмосферных масс. Пока нет причин для беспокойства и ожиданий аномально жаркого лета», – рассказала Анурова.

Синоптики продолжают следить за изменениями. А что касается погоды в апреле, ближайшие 10 дней жители могут наслаждаться аномально теплой погодой. Температура будет превышать норму на 5 градусов.