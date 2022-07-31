Облако с микрочастицами-аллергенами накроет Самару

94

Третий месяц лета уже готовит сюрпризы жителям Самарской области. В августе самарцы вновь столкнутся с сенной лихорадкой или поллинозом, проще говоря - с аллергией на пыльцу.

По статистике экспертов Гисметео, каждый пятый человек страдает от этого недуга. Обострения аллергических реакций на пыльцу происходят практически ежегодно в одно и то же время, бывают только небольшие сдвиги из-за сезонных отличий.

Наиболее агрессивные растения можно разбить на три группы. В первой находятся ветроопыляемые лиственные деревья и кустарники. К таковым относятся ольха, береза, орешник, дуб, ясень, клен. Они пылят в основном весной. Если рассматривать хвойные породы, то к пылящим можно отнести ель и сосну.

Вторым по значимости растительным аллергеном является пыльца злаковых. Среди них есть ежа, мятлик, тимофеевка, овсяница, пырей, райграс, лисохвост, а среди культурных злаковых - рожь, пшеница, просо, кукуруза, рис, ячмень. Сезон цветения приходится на первую половину лета.

И, наконец, третьей группе принадлежат сорные травы. Пик опыления приходится как раз на вторую половину лета - начало осени. К таким растениям относятся полынь, лебеда, подорожник, амброзия. Самая опасная из всей группы - амброзия, всего несколько пыльцевых зерен могут вызвать сильнейший приступ аллергии.

Количество пыльцы зависит от погодных условий. Например, травянистые растения лучше всего пылят при температуре воздуха от +18 до +28, при температуре выше - пыльца не производится.

Синоптики прогнозируют умеренное производство пыльцы злаковых трав на 4 и 5 августа 2022 года. Это повлечёт за собой ухудшение самочувствия горожан. Аллергикам, страдающим от цветения растений, стоит поберечься, пишет ГТРК Самара.