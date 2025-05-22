Я нашел ошибку
Главные новости:
Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея».
В июне в Самарской области выберут лучшую швею
В Самаре это будет уже седьмая библиотека, отвечающая всем современным требованиям.
В Самаре будет модернизирована ещё одна библиотека, отвечающая всем современным требованиям
В Национальном центре «Россия» состоялось IV заседание Всероссийского родительского комитета, четырьмя рабочими группами которого руководят участники конкурса «Это у нас семейное».
Победители конкурса «Это у нас семейное» внедряют лучшие родительские практики по всей стране
Которые следят за соблюдением правил и фиксируют нарушения.
На памятниках природы Самарской области начали работу координаторы режима охраны
Центр оснащен около 50 единицами нового оборудования, в том числе предназначенного для обработки трофических язв, оценки кровообращения нижних конечностей, определения температурной чувствительности кожи и др.
В Новокуйбышевской больнице работает Межрайонный эндокринологический центр для пациентов с сахарным диабетом
При этом по динамике реализации проектов ГЧП регион обошел столицу страны, заняв 2 место. 
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов России по уровню развития ГЧП
Завершился первый соревновательный день спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада».
Спортсмены Самарской области завоевали первые медали на «Туриаде»
ЗаБег.РФ охватывает 89 городов в 20 странах мира.
Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ - уже послезавтра
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На памятниках природы Самарской области начали работу координаторы режима охраны

22 мая 2025 14:48
96
Которые следят за соблюдением правил и фиксируют нарушения.

С мая на особо охраняемых природных территориях Самарской области начали работу координаторы режима охраны, которые следят за соблюдением правил и фиксируют нарушения. Также контроль за ценными территориями осуществляется по материалам дистанционного зондирования Земли. 

Наблюдением охвачены 64 степные особо охраняемые природные территории регионального значения, которые занимают 20 тыс. га и расположены в 18 муниципальных районах. Также особое внимание уделяется 5 лесным памятникам природы, испытывающим максимальную рекреационную нагрузку: «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Семь ключей», «Рачейская тайга», «Подвальские террасы». Также для соблюдения правил посещения в границах особо охраняемых природных территориях устанавливаются информационные стенды.

«В прошлом году мы установили 112 аншлагов и стендов, в этом году по плану – 105 единиц. Была проделана большая работа по определению максимально допустимой рекреационной нагрузки на памятники природы. Популярные среди туристов территории перевыполняют свою нагрузку буквально за несколько недель. Мы продолжаем учёт потока посетителей и передаем данные в профильное ведомство для регулирования внутреннего туризма. Совместно с ведущим оператором сотовой связи разрабатываем пилотный проект по определению посещаемости ООПТ с помощью цифровизации», – прокомментировал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды региона Андрей Ардаков.

С началом сельскохозяйственного сезона степи становятся очень уязвимыми. Режим охраны также вводится с целью не допустить распашку на памятниках природы, движение сельхозтехники вне дорог, пожары и другие нарушения в границах особо охраняемых природных территориях. 

«Памятник природы «Мулин Дол» пострадал от незаконных сельхозоборот. Степь пахали, дисковали, подвергали химической обработке. Минприроды неоднократно привлекало виновника к административной ответственности и сейчас незаконная деятельность в границах памятника прекращена. Но, к сожалению, на полное восстановление Мулиному Долу потребуется 25-30 лет. Мы прорабатываем варианты помощи степи, чтобы ускорить ее восстановление», – прокомментировал природоохранный биолог Алексей Паженков. 

Все вводимые меры направлены на создание в области практики постоянного патрулирования территорий и развития культуры экотуризма. Министерство природы Самарской области напоминает, что на территории памятников природы регионального значения необходимо соблюдать правила посещения: запрещается устраивать стоянки и палаточные лагеря, разводить костры, ездить на транспорте, уничтожать растения, распахивать земли и устраивать свалки. За нарушение режима охраны и причинение ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

 

 

Фото:  Минприроды Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
134
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
167
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
1039
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
392
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
430
Весь список