На форуме-выставке «Чистая страна» в Москве обсудили реализацию просветительских проектов, в которых участвуют регионы ПФО

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16 марта, в Москве на форуме-выставке «Чистая страна» состоялось заседание Попечительского и Координационного совета федерального научно-образовательного Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Фокус дискуссии был на формировании кадрового потенциала в сфере экологии.

От Самарской области в заседании принял участие министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

«Подобные форумы позволяют обменяться опытом с другими субъектами, познакомиться с интересными решениями и проектами, принять участие в тематических сессиях и конференциях, посвященных новым технологиям по очистке водоемов, сохранению лесов, переработке отходов и другим экологическим вопросам», - отметил министр.

На заседании обсудили реализацию просветительских и образовательных проектов «Менделеевские классы» и «Экозабота», в которых принимают участие регионы Приволжского федерального округа.

Как отметил Председатель консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, консорциум за год своей работы уже сделал немало - открыты первые Менделеевские классы, подготовлена заявка на КНТП (комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла), посвящённый переработке отходов I и II классов, при непосредственном участии членов консорциума работает научно-технический совет при федеральном операторе по обращению с отходами I и II классов, проведено много научно-образовательных мероприятий, решаются задачи разработки технологий и проектирования первых экотехнопарков по переработке промышленных отходов.

«Росатом зарекомендовал себя как технологический лидер в решении самых сложных экологических задач страны. Госкорпорация выстраивает технологические цепочки на основе отраслевого опыта, формирует уникальный пакет проектных решений и научных разработок для решения поставленных бизнес-задач», - подчеркнул Андрей Лебедев.

В рамках нацпроекта «Экология» Госкорпорация «Росатом» создает комплексную систему обращения с промышленными отходами и ликвидирует крупнейшие объекты накопленного экологического вреда по всей стране. Исполнением этих задач занимается структура Госкорпорации «Росатом» Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО»).

«При создании новой отрасли по переработке промышленных отходов существует серьезный запрос на применение на создаваемых сегодня перерабатывающих предприятиях - экотехнопарках - как российских, так и зарубежных технологий замкнутого цикла. Наши партнеры из консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» принимают активное участие в этом процессе. Сейчас необходимо разработать дорожную карту по дополнению экотехнопарков и развитию сопутствующих производств», - отметил Андрей Лебедев.

Проректор по науке РХТУ им. Д.И. Менделеева Анна Щербина рассказала о ходе реализации комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла «Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности».

«Участники консорциума объединили свои усилия, свой научный и образовательный потенциалы, понимание научных основ технологий для того, чтобы на строящихся промышленных экотехнопарках были внедрены самые современные российские технологии», - рассказала Анна Щербина, - «Несмотря на большую уже проделанную работу, впереди нам с коллегами предстоит ещё много продуктивных встреч, мы делаем большое важное дело на благо экологии нашей страны».

Научный руководитель MIBA РХТУ им. Д.И. Менделеева, куратор проекта «Менделеевские классы», заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Игорь Ерёмин доложил о реализации проекта «Менделеевские классы».

«Вся история «Менделеевских классов» начиналась в большей степени заочно, но это не помешало проекту стать действительно успешным, и как показывает время, очень востребованным в субъектах Российской Федерации. Сегодня мы видим, как «Менделеевские классы» шагают по стране. Такой популярности удалось достичь благодаря научно-образовательному консорциуму «Передовые ЭкоТехнологии», вкладу каждого университета-участника данного проекта и, конечно, колоссальной поддержке ФЭО и Госкорпорации «Росатом», - отметил Игорь Еремин, - Экономике страны нужны высококвалифицированные кадры, и безусловно компетенции РХТУ им. Д.И. Менделеева и университетов-партнеров помогут в решении данной задачи».

Эксперт тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фронта Александр Коган поделился ходом реализации проекта по экологическому просвещению «Экозабота».

Александр Коган рассказал:

«Мы с командой когда-то мечтали о том, чтобы экология стала модной. И мне кажется, наши мечты сбываются. Достаточно посмотреть, как реагируют школьники, да и взрослые люди - учителя, родители - на наш проект. Сегодня образовательная часть проекта «Экозабота» - это не только те мастер-классы и семинары, которые предлагаем мы с партнёрами. Это абсолютно живая нативная история, в которой учителя создают новые форматы, а дети с удовольствием принимают в них участие и создают свой, уникальный контент. И сегодня мы уже видим, как дети учат своих родителей очень простым, но очень важным экологическим привычкам: не выкидывать батарейку в мусорное ведро, взять в магазин сумку-шопер, пользоваться термокружкой. Именно это самая важная и конечная цель экологического образования и проекта «Экозабота» - воспитать в себе и своих детях такие привычки и культуру поведения, которые позволят нам не разрушать окружающую среду, а сохранить ее и восстановить то, что утрачено».

Ректор СГТУ им. Гагарина Ю.А. Олег Афонин рассказал, что университет участвует в реализации сразу нескольких федеральных проектов в составе нацпроекта «Экология», в том числе в части обращения с отходами I и II классов. Участие СГТУ им. Гагарина Ю.А. происходит в рамках заключенного с Федеральным экологическим оператором соглашения о сотрудничестве, ведется разработка инновационных технологий для экотехнопарков, осуществляется научное обоснование получения вторичной продукции от переработки отходов. Кроме того, проводятся экспертные сессии, форум «Экологический форсайт», университет входит в состав консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Данная работа проводится для решения задач по кадровой подготовке в проектно-ориентированном обучении студентов с активным участием индустриальных партнеров.

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова отметила: «Удмуртский государственный университет принимает активное участие в проектах по разработке технологий, подготовке кадров и реализации программ по экологическому просвещению. В настоящее время в УдГУ продолжаются научные исследования в сфере разработки экотехнологий по утилизации отходов. В 2021 году в УдГУ открывается новое направление магистратуры «Промышленная экология» по подготовке кадров в сфере обращения промышленных отходов. Программа будет реализована совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева».

Директор Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Михаил Альес сообщил, что Центр имеет серьезные компетенции и практический опыт в целом ряде работ с химическими отходами, в том числе по санации загрязненных территорий с уничтожением химического оружия и утилизаций других видов вооружений. По его словам, специалисты Центра и в настоящее время участвуют в подобного рода работах совместно с флагманами промышленности Удмуртии.

При этом он обратил внимание участников совещания на то, что в настоящее время в этой сфере в основном используются наработки прошлых лет, и подчеркнул, что для работы консорциума в следующем отчетном периоде было бы полезно продумать новые базовые пакеты, которые позволяли бы запустить экономически обоснованные технологии будущего.

«В поручениях неплохо бы указать на детальную проработку экономической целесообразности в том числе конкретных работ с конкретными индустриальными партнерами, с конкретными замкнутыми циклами на тех или иных территориях», - сказал Михаил Альес.

Кроме того, в рамках заседания было принято решение о включении Томского государственного университета в состав консорциума.