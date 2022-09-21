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«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
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«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран

21 сентября 2022 16:39
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Цель акции – привлечь внимание к экологическим вопросам, а также внести свой посильный вклад в выполнение задачи сохранения окружающей среды.

Дождливая погода не помешала сегодня участникам экологической акции «Мы чистим мир» провести генеральную уборку прибрежной зоны острова Поджабный (Проран).

Остров официально считается частью Самарского района Самары. Мероприятие проводится в рамках движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ и всероссийского субботника «Зеленая Россия», который организует одноименная общественная организация.

Цель – привлечь внимание общественности к экологическим вопросам, а также внести свой посильный вклад в выполнение задачи сохранения окружающей среды.

Такие акции проводятся в Самаре на регулярной основе.

В результате проведенной экологической акции профильным департаментом с острова Проран было вывезено свыше 300 мешков мусора. Помимо очистки территории активистам удалось дополнительно озеленить остров – к «местным жителям» здесь добавилось еще 40 саженцев сибирской сосны.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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