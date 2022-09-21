«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран

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Дождливая погода не помешала сегодня участникам экологической акции «Мы чистим мир» провести генеральную уборку прибрежной зоны острова Поджабный (Проран).

Остров официально считается частью Самарского района Самары. Мероприятие проводится в рамках движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ и всероссийского субботника «Зеленая Россия», который организует одноименная общественная организация.

Цель – привлечь внимание общественности к экологическим вопросам, а также внести свой посильный вклад в выполнение задачи сохранения окружающей среды.

Такие акции проводятся в Самаре на регулярной основе.

В результате проведенной экологической акции профильным департаментом с острова Проран было вывезено свыше 300 мешков мусора. Помимо очистки территории активистам удалось дополнительно озеленить остров – к «местным жителям» здесь добавилось еще 40 саженцев сибирской сосны.

Фото: администрация Самары