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МЕГА Самара запустила «Экомарафон»

22 сентября 2021 12:02
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МЕГА Самара запустила «Экомарафон»

С 11 сентября по 11 октября в МЕГЕ Самара будет проходить большой экологический проект, организуемый совместно с магазином ИКЕА и местными сообществами.  В него входят «Экогонка», «Добромаркет», обмен растениями, «Экоквиз» и другие мероприятия.

«Экомарафон» пройдет в МЕГЕ Самара в четвертый раз. Цель проекта: привлечь внимание общественности к культуре правильной сортировки и утилизации отходов, а также ответственному отношению к окружающей среде. Участие в проекте призвано вдохновить людей на экологичный образ жизни и приобретение полезных экопривычек.

Принять участие в «Экомарафоне» могут жители и учебные заведения Самары и Самарской области, а также персонал магазинов МЕГИ Самара. С 11 сентября по 11 октября (учебным заведениям по 11 ноября) участникам необходимо приносить отсортированные отходы на сортировочную станцию в МЕГЕ Самара или в мобильные пункты, организованные в разных районах города совместно с компанией ГК «ЭкоВоз».

За сдаваемые отходы жители Самары и Самарской области получат баллы, которые можно обменять на экологичные подарки в магазине ИКЕА. Кроме того, участники, которые принесут более 100 кг отходов, примут участие в розыгрыше главных призов ― трех посудомоечных машин, помогающих экономить воду.

Для учебных заведений «Экомарафон» продлится до 11 ноября. Комплекты спортивного оборудования на сумму 100 000, 50 000 и 30 000 рублей достанутся трем организациям, сдавшим наибольшее по весу количество отходов.

Кроме стационарного пункта приема в МЕГЕ Самара, в городе будет работать мобильный пункт приема при участии ГК «ЭкоВоз».

Адреса и расписание работы мобильных пунктов приема отходов:

1.           Парк Гагарина (вход со стороны ул. Советской Армии), 13-17 сентября с 17.00 до 19.00

2.           Фонтан на ул. Осипенко, 20-24 сентября с 17.00 до 19.00

3.           Площадь Революции, 27 сентября - 1 октября с 17.00 до 19.00

4.           Площадь Кирова, 4-8 октября с 17.00 до 19.00

12, 19, 26 сентября, а также 3 и 10 октября команда ИКЕА проведет пять воркшопов на тему обустройства домашнего пространства по принципам экологичности.

В рамках проекта совместно с СРОО «Свежий ветер» с 1 по 3 октября пройдет «Добромаркет». Он направлен на поддержку социального предпринимательства. Изделия, представленные для продажи, изготовлены в мастерских социальных организаций и различных фондов.

«Экоквиз», «Green Swap», серия воркшопов, лекций и мастер-классов для всей семьи ближе познакомят участников проекта «Экомарафон» с переработкой отходов и экопривычками.

Дополнительная информация и подробное расписание всех мероприятий на сайте mega.ru

 

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