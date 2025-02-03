Аномально теплая погода в Самарской области побила рекорд 70-летней давности

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Сразу несколько температурных рекордов установили в субботу, 1 февраля, в Самарской области. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на восьми метеостанциях. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в Самаре температура воздуха поднялась до +2,9 градуса, превысив рекорд 2016 года на 0,3 градуса. В Тольятти зафиксировали +2,5 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего значения. Рекорд 2016 года оказался побит в Челно-Вершинах и Кинель-Черкассах. Там воздух прогрелся в первый день февраля до +2,7 и +2,8 градуса соответственно. В Ново-Девичье зафиксировали +2,4 градуса, а в Сызрани столбики термометров поднялись до +2,6 градуса.

Самый теплый день выдался в Безенчуке, где температура достигла +3,1 градуса, побив рекорд 70-летней давности. В АГЛОСе зафиксировали +3 градуса, что на 1,9 градуса выше предыдущего рекорда, пишет Самара-КП.