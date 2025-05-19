Я нашел ошибку
Главные новости:
Завоевали награды и представители Самарской области.
Спортсмены пяти стран мира стали победителями и призерами турнира по греко-римской борьбе в Самаре
С 17 по 26 мая 2025 года пройдет народное голосование всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» совместно с Движением Первых.
Жители губернии могут поддержать свою «Родную игрушку» в народном голосовании конкурса 
В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.
На «Станкозаводе» прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора
Победители и призеры фестиваля-конкурса «Творчество. Успех. Радость!» войдут в команду, которая представит регион на фестивале в Уфе, где пройдет финал общественного проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство».
В Самарской области ребята-воспитанники социальных учреждений представили свои таланты
Среди предложений для реализации к 2036 году - идеи по усовершенствованию системы навигации и установке информационных знаков для удобства жителей и гостей города. 
В Самаре обсудили перспективы развития Самарского района
Участники эстафеты продемонстрировали не только свои физические способности, но и хорошее знание боевых приемов.
Кинельские полицейские провели спортивную эстафету, приуроченную к 90-летию ПДН
Будьте внимательны и осторожны!
20 мая в Самарской области ожидается гроза, сильный ветер, ночью местами сильный дождь
Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км. 
В Самаре стартует ремонт улицы Демократической
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

20 мая в Самарской области ожидается гроза, сильный ветер, ночью местами сильный дождь

19 мая 2025 16:10
103
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 20 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, ночью местами сильный дождь.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
18 мая 2025, 15:02
19 мая в регионе ожидается гроза и усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
422
Будьте внимательны и осторожны!
17 мая 2025, 15:31
17 мая местами в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Будьте внимательны и осторожны!    Экология
622
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +22, +24°С.
17 мая 2025, 14:47
18 мая в регионе без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +22, +24°С. Экология
563

В центре внимания
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
19 мая 2025  11:59
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
519
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
18 мая 2025  13:58
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
533
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
18 мая 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
476
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
854
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
666
Весь список