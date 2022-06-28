В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт моста через реку Шунгут

184

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, ремонт моста через реку Шунгут на км 52+599 в составе автомобильной дороги Кинель-Черкассы – «Урал» завершен раньше срока.

Ремонтные работы стартовали в 2021 году. Срок ввода в эксплуатацию объекта по контракту - 1 октября текущего года. К сегодняшнему дню строители полностью заменили элементы мостового полотна, укрепили откосы, отремонтировали опоры моста, выполнили устройство водоотводов, нового барьерного и перильного ограждения, обустроили участок дороги дорожными знаками, нанесли разметку.

«Мост был построен в 1970 году. За время эксплуатации, 52 года, появились разрушения несущих конструкций и дорожного полотна, а между тем, по дороге постоянно движется большой поток грузового транспорта в направлении Отрадный – Сергиевск – Челно-Вершины, идут пассажирские перевозки», - рассказала Елена Остапова, представитель администрации муниципального района Сергиевский.

Мостовые сооружения являются жизненно важной частью транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или просто ограничение движения вызывают существенные потери для экономики, значительные неудобства для населения. Отремонтированные 53 погонных метра моста через реку Шунгут в Сергиевском районе Самарской области, помимо экономического аспекта, имеют большое социальное значение не только для местных жителей.

«Попасть в районный центр Сергиевск можно только по этой дороге. Студенты на учебу ездят в город Отрадный. Большое количество жителей работают на «промыслах» – участках нефтедобычи, и ездят туда на вахтовых автобусах, по мосту через р. Шунгут. А, мы командой, ветеранами, ездим играть в хоккей каждую пятницу в Отрадный, в Ледовый дворец. Тут 4 посёлка Сергиевск, Сургут, Суходол и Серноводск - курорт. К нам, на серные воды туристов много едет, со всей России», - поделился Сергей Содомов, глава сельского поселения Сургут.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», начиная с 2022 года, отдельное внимание будет уделено приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

В Самарской области, в связи с изменениями, внесенными в региональный паспорт – проект «Региональная и местная дорожная сеть», в 2022 году предстоит привести к нормативу 21 мост и мостовых сооружений, общей протяженностью 947,41 погонных метров.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства