В Тольятти ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» близится к завершению

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Тольяттинские дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на шестой из семи улиц, запланированных к ремонту в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» - Новозаводской.

Четырехполосная дорога расположена в Центральном районе города и является одной из его сквозных транспортных артерий в направлении Обводного шоссе.

«Движение здесь очень интенсивное. Новозаводская входит в маршрут в маятниковой миграции жителей между Тольятти и Ставропольским районом Самаркой области, а также популярна у транзитного транспорта. Кроме того, к ней примыкают автомобильные дороги, ведущие на крупнейшие химические предприятия города, – Куйбышевазот, Тольяттикаучук, Фосфор. В последний раз ее ремонтировали в 2012 году, поэтому, конечно, покрытие было очень изношенным», - говорит член регионального штаба ОНФ по Самарской области Сергей Лушин.

В 2023 году дорогу ремонтируют на протяжении 5,5 км - между улицей Шлютова и Обводным шоссе. Это самый длинный участок улицы, вошедший в план ремонта дорог Тольятти текущего года.

Всего на улице Новозаводской будет уложено 75 тысяч кв. метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением современной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16. В настоящее время эти работы выполнены на 40%.

«Завершить устройство дорожной одежды на Новозаводской мы планируем до 13 июля. Также сейчас параллельно ведутся работы и на других участках дорог - начаты работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком на участке улицы Цеховой от улицы Вокзальной до улицы Северной, на улице Жилина ведутся подготовительные работы по устройству тротуаров, также четырех участках дорог нацпроекта монтируются пешеходные ограждения», - говорит руководитель проекта по ремонту городских улиц Тольятти АО «Балтийская строительная компания –СПб» Михаил Михалин.

Дорожные работы на Новозаводской взяты под контроль общественности. «Мы внимательно следим за качеством ремонта дорог. На финишном этапе принимаем участие во взятии кернов и проверяем на соответствие ГОСТам. Ход ремонта дорог сейчас меня устраивает. Мы видим, что работы ведутся опережающими темпами», - подчеркивает Сергей Лушин.

Напомним, что в настоящее время в Тольятти верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на двух участках улицы Цеховой, участках улиц Жукова, Революционной и Макарова.

После завершения работ на Новозаводской дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетонной смеси на улице Жилина от улицы Мира до площади Свободы. По словам Михаила Михалина, основные работы по ремонту дорог по нацпроекту планируется завершить к 1 августа.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области будет отремонтировано 97 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью более 340 км. Работы ведутся в Самаре, Тольятти и на региональных трассах. На 1 июля общая готовность всех дорожных объектов, вошедших в нацпроект, превысила 50%.

Масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры области направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, и находятся на контроле Главы региона Дмитрия Азарова.

Фото: пресс-служба правительства СО