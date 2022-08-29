В Самарской области продолжается реконструкция трассы Кинель – Богатое – Борское по дорожному нацпроекту

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В Кинеле в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», строители продолжают работы по укладке конструктивных слоев дорожной одежды. В настоящее время специалисты укладывают слои дорожного основания на участках нового строительства. Продолжаются работы по усилению существующей дорожной одежды.

До реконструкции, дорога относилась к III категории - обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения.

Сейчас, завершают работы по устройству земполотна на участках нового строительства и отсыпку дополнительного основания земляного полотна из песка толщиной 25 см. Для предотвращения диффузии, между дополнительным слоем основания из песка и нижним слоем основания из щебня, устраивают разделительную прослойку из нетканого геосинтетического материала. Также, специалисты продолжают укладку двухслойного основания из асфальтобетонной смеси. После чего, уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем, на протяжении реконструируемого участка с 1,2 км по 7 км автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское.

Кроме работ по реконструкции основного хода дороги, специалисты продолжают устраивать новые и удлинять существующие водопропускные трубы. Проектом предусмотрено устройство 2-х автобусных остановок с посадочными площадками, тротуаров по обеим сторонам проезжей части, установка шумозащитных экранов, барьерного и пешеходного ограждения, дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком.

Напомним, обводная дорога г.о. Кинель - основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района. Дорожные работы осложнены высоким уровнем загрузки трассы, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.

Завершение всех работ на капиталоемком объекте предусмотрено государственным контрактом 1 сентября 2023 года и жители Кинельского района очень ждут окончания работ.

Приступить к скорейшему началу ремонта автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: правительство СО