В регионе по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений
20 февраля с рабочим визитом в Самарской области находится делегация Республики Беларусь.
Вячеслав Федорищев и Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник обсудили наращивание сотрудничества
Иван Носков: «Качественная подготовка школ летом – залог их успешной работы в течение всего учебного года».
В соцучреждениях Самары стартовала подготовка к летней ремонтной кампании
Проблема заключается в том, что в настоящее время в Поволжье нет специализированных лабораторий, способных определять электрофизические параметры ферритовых материалов и покрытий.
В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов
Был выявлен редкий диагноз - концентрический склероз Бало.
Врачи больницы им. В.Д. Середавина совместно с федеральными коллегами спасли жизнь подростку с редким заболеванием
Теперь более 200 жителей сел Чистовка, Кротовка и Ермоловка будут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.
Жители Челно-Вершинского района будут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом
Прием заявок для участия в конкурсе «Молодой промышленник года» продлен до 28 февраля.
Самарские промышленники вновь участвуют во Всероссийской премии «Молодой промышленник года»
Евгения Тимшина и Илья Товкач стали призерами зимнего этапа «Туриады».
В Самаре продолжается первенство ПФО по спортивному туризму
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В регионе по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам

20 февраля 2025 14:58
178
В Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждения.

В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждения. В том числе региональные и межмуниципальные трассы, входящие в маршруты движения к санаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, а также больницам и поликлиникам районного значения.

Так, в Ставропольском районе отремонтирована автомобильная дорога «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский, которая ведет к Ставропольской центральной районной больнице.  Жители Лунчарского, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

В рамках капитального ремонта дороги выполнены работы по ремонту 8-ми водопропускных труб, доведению ширины дороги до нормативных параметров, устройству двух слоев дорожной одежды, укреплению обочин, нанесению разметки термопластиком и замене дорожных знаков. 

В целях обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения с обеих сторон автомобильной дороги в поселке Луначарский построены тротуары и установлены 39 опор освещения, которые уже подключены к электрическим сетям и освещают дорогу в темное время суток. Также обустроено 6 остановок общественного транспорта - установлены новые автопавильоны и построены карманы для заезда автобусов.

В Пестравском районе отремонтирован участок автомобильной дороги «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка, ведущий к Пестравской центральной районной больнице. На участке уложено новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка «пешеходный переход».

В Хворостянском районе по просьбам жителей отремонтирована дорога «Осинки – Хворостянка» - Прогресс, ведущая к ФАПу и Хворостянской центральной районной больнице. В ходе капитального ремонта на региональной трассе заменили все слои дорожной одежды, а в целях доведения дороги до нормативных параметров проведено уширение проезжей части.

«Ключевая цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни россиян. Поэтому в программы ремонтных работ в первую очередь включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к медицинским учреждениям и объектам здравоохранения. Ровная, качественная, безопасная дорога — один из факторов, который играет ключевую роль в скорости доставки пациентов и оказания неотложной помощи, поэтому мы делаем всё, чтобы объекты медицинской инфраструктуры были предельно доступны», - отмечает Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2025 году работы по повышению качества дорог, ведущих к медицинским учреждениям, продолжатся в регионе по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в перечень объектов нацпроекта войдут наиболее социально значимые дороги, имеющие высокую интенсивность движения, а также входящие маршруты школьных и пассажирских автобусов. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Сегодня в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
20 февраля 2025  18:12
Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений
112
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
208
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
205
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
475
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
518
Весь список