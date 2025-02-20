В регионе по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам

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В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждения. В том числе региональные и межмуниципальные трассы, входящие в маршруты движения к санаториям, фельдшерско-акушерским пунктам, а также больницам и поликлиникам районного значения.

Так, в Ставропольском районе отремонтирована автомобильная дорога «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский, которая ведет к Ставропольской центральной районной больнице. Жители Лунчарского, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

В рамках капитального ремонта дороги выполнены работы по ремонту 8-ми водопропускных труб, доведению ширины дороги до нормативных параметров, устройству двух слоев дорожной одежды, укреплению обочин, нанесению разметки термопластиком и замене дорожных знаков.

В целях обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения с обеих сторон автомобильной дороги в поселке Луначарский построены тротуары и установлены 39 опор освещения, которые уже подключены к электрическим сетям и освещают дорогу в темное время суток. Также обустроено 6 остановок общественного транспорта - установлены новые автопавильоны и построены карманы для заезда автобусов.

В Пестравском районе отремонтирован участок автомобильной дороги «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка, ведущий к Пестравской центральной районной больнице. На участке уложено новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка «пешеходный переход».

В Хворостянском районе по просьбам жителей отремонтирована дорога «Осинки – Хворостянка» - Прогресс, ведущая к ФАПу и Хворостянской центральной районной больнице. В ходе капитального ремонта на региональной трассе заменили все слои дорожной одежды, а в целях доведения дороги до нормативных параметров проведено уширение проезжей части.

«Ключевая цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни россиян. Поэтому в программы ремонтных работ в первую очередь включают дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к медицинским учреждениям и объектам здравоохранения. Ровная, качественная, безопасная дорога — один из факторов, который играет ключевую роль в скорости доставки пациентов и оказания неотложной помощи, поэтому мы делаем всё, чтобы объекты медицинской инфраструктуры были предельно доступны», - отмечает Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2025 году работы по повышению качества дорог, ведущих к медицинским учреждениям, продолжатся в регионе по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в перечень объектов нацпроекта войдут наиболее социально значимые дороги, имеющие высокую интенсивность движения, а также входящие маршруты школьных и пассажирских автобусов.