В 2024 году по нацпроекту обновили 20 км региональной трассы «Самара – Волгоград»

В 2024 году по нацпроекту БКД обновили 20 км региональной трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка.
В рамках ремонта:
- отремонтировали водопропускные трубы;
- уложили новое дорожное покрытие;
- нанесли разметку.
Кроме того, установлены 2 новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка «пешеходный переход».
С 2019 года дорога приведена в нормативное состояние на протяжении 59 км. В 2025 году будет отремонтирован последний участок протяженностью 10 км.
Фото: департамент информационной политики СО