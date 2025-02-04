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В 2024 году по нацпроекту обновили 20 км региональной трассы «Самара – Волгоград»

4 февраля 2025 19:49
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Между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка.

В 2024 году по нацпроекту БКД обновили 20 км региональной трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка.

В рамках ремонта:
- отремонтировали водопропускные трубы;
- уложили новое дорожное покрытие;
- нанесли разметку.

Кроме того, установлены 2 новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка «пешеходный переход».

С 2019 года дорога приведена в нормативное состояние на протяжении 59 км. В 2025 году будет отремонтирован последний участок протяженностью 10 км.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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