Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги «Обход Тольятти»

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В четверг, 11 апреля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители министерства экономического развития региона, министерства транспорта и автомобильных дорог, АО «КК «Обход Тольятти».



Строительство важнейшего для региона и всей страны инфраструктурного объекта находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. Общая длина мостовой конструкции над Волгой в составе новой магистрали составит 3,7 км. Реализация проекта стартовала в 2019 году.



В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Трасса будет обеспечена современными объектами дорожного сервиса. В настоящее время проводится межевание земельных участков под эти объекты.



В высокой степени готовности находятся искусственные сооружения в составе дороги, в том числе мостовой переход через реку Волгу. В настоящее время завершены работы на всех 26 опорах моста, выполнен завершающий этап строительства объекта – надвижка и опускание пролетного строения на проектные отметки.

Участники совещания обсудили соответствие строительных работ графику и сроки начала движения по новой автомобильной дороге.

Фото: департамент информационной политики СО