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Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги «Обход Тольятти»

12 апреля 2024 16:24
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Строительство трассы «Обход Тольятти» выходит на завершающий этап.

В четверг, 11 апреля 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители министерства экономического развития региона, министерства транспорта и автомобильных дорог, АО «КК «Обход Тольятти».

Строительство важнейшего для региона и всей страны инфраструктурного объекта находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. Общая длина мостовой конструкции над Волгой в составе новой магистрали составит 3,7 км. Реализация проекта стартовала в 2019 году.

В настоящее время уровень технической готовности объекта составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Трасса будет обеспечена современными объектами дорожного сервиса. В настоящее время проводится межевание земельных участков под эти объекты.

В высокой степени готовности находятся искусственные сооружения в составе дороги, в том числе мостовой переход через реку Волгу. В настоящее время завершены работы на всех 26 опорах моста, выполнен завершающий этап строительства объекта – надвижка и опускание пролетного строения на проектные отметки.
Участники совещания обсудили соответствие строительных работ графику и сроки начала движения по новой автомобильной дороге.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара Тольятти

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