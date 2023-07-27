Дмитрий Азаров проинспектировал строительство Северного шоссе в Самаре

84

В Самаре завершается шестой этап строительства Северного шоссе - продолжения улицы Мира в микрорайоне Крутые Ключи. В четверг, 27 июля, губернатор Дмитрий Азаров проконтролировал ход и темпы выполнения работ, пишет СОВА.

Министр автомобильных дорог и транспорта Иван Пивкин доложил губернатору, что запланированный срок окончания работ - до 1 сентября 2023 года. При этом строительство ведется с опережением графика, ввести объект в эксплуатацию планируется до 15 августа. На данный момент техническая готовность новой дороги - 95%.

- Не подведите, люди ждут, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Общая протяженность этого участка дороги составляет почти 500 метров. Она будет четырехполосной. Там обустроят тротуары, искусственное освещение, переустроят инженерные коммуникации, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры, организуют пешеходные переходы.



Сейчас на объекте завершены все подготовительные работы, работы по устройству дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия, установлены водопропускные трубы, переустроены инженерные коммуникации. Подрядчики ведут работы по обустройству дороги, установке дорожных знаков, барьерного ограждения, светофоров, и благоустройству.



Отдельно обсудили тему организации пассажирских перевозок. Губернатор поручил проработать вопрос с людьми и не принимать никаких решений по схеме движения общественного транспорта, не посоветовавшись с местными жителями.

- То, что людям обещали в прошлом году - сделали. Теперь важно все это дооформить и запустить дорогу в эксплуатацию, - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: СОВА