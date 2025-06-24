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Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году

24 июня 2025 13:37
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Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году

Подведены итоги Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в 2026 году, которое проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В этом году голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Всего на Всероссийское голосование было вынесено более 6 тыс. объектов в 1 600 муниципальных образованиях. Отдать голос за тот или иной объект или дизайн-проект по благоустройству в родном городе мог любой россиянин старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В Самарской области голосование прошло в 10 городах области: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Кинеле, Чапаевске, Отрадном, Похвистнево, а также в Безенчукском районе. На выбор в 11 муниципалитетах была предложено 110 территорий.

Отметим, что количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. В этом году в голосовании приняли участие более 16,6 млн человек. В Самарской области высказали свое мнение и отдали голоса за благоустройство более 460 тысяч жителей. Помощь в проведении голосования в регионе оказывали около 3 тысяч волонтеров.

В итоге победителями V Всероссийского голосования стали 39 общественных пространств. Работы по благоустройству этих территорий запланированы на 2026 год.

«Участие жителей в вопросах благоустройства неизменно является залогом успешной работы по формированию комфортной среды для жизни»,  отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В настоящее время в Самарской области начались работы на территориях, отобранных жителями ранее. «Уже в этом году начнётся обновление ключевых зон наших городов: в Самаре — сквер по Зубчаниновскому шоссе, сквер Экономистов и парк Щорса, а в Тольятти продолжит меняться облик набережной Комсомольского района, парка Центрального района и парка Победы», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.

 

 

 

Победители V Всероссийского голосования в Самарской области:

 

Самара

  1. Парк «Воронежские озера», 4 этап - 46 559 голосов

  2. Парк Щорса, 2 этап - 33 964 голоса

  3. Сквер у ДК «Искра» пос. Красная Глинка - 27 598 голосов

 

Тольятти

  1. Набережная Комсомольского района «Певческое поле» - 32 297 голосов

  2. Сквер 9 квартала, б-р Туполева - 27 321 голос

  3. Аллея по улице Жилина, от ул.Мира до ул.Баныкина - 17 394 голоса

 

Сызрань

  1. Сквер по ул. Кадровая, 43, ул. Людиновская, 16-29 – 6283 голоса

  2. Сквер по ул. Дзержинского, 33-44 – 6154 голоса

 

Жигулевск

  1. Обустройство стадиона «Труд», 1 этап – 1765 голосов

  2. Универсальная детская спортивная площадка «Для всех» мкр. В-1

Детская спортивная площадка – 1406 голосов

  1. Пешеходная зона в мкр. Г-1 от магазина «Магнит» вдоль школы № 14 до ул. Оборонной, 42 – 1392 голоса

  2. Детская площадка с. Ширяево, ул. Хуторская – 1327 голосов

  3. Сквер между школой № 13 и д. 5 по ул. Репина – 1274 голоса

 

Кинель

  1. Общественная территория по адресу: г. Кинель, ул. Фестивальная, за домом № 6 – 2529 голосов

  2. Общественная территория вдоль ул. Советская, от сквера «Сказка» до поворота на ж/д переезд, г. Кинель - 2078 голосов

  3. Общественная территория в районе ГБОУ СОШ № 10 по адресу: г. Кинель,  ул. 50 лет Октября, 25а – 1889 голосов

  4. Площадь им. Ленина по адресу: п.г.т. Алексеевка, в районе дома № 5 по ул. Гагарина – 1501 голос

  5. Общественная территория по адресу: п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, в районе домов №10, №10А, №11, №12, №13 – 1475 голосов

  6. Общественная территория вдоль ул. Спортивная, ул. Тимирязева, п.г.т. Усть-Кинельский – 1425 голосов

 

Новокуйбышевск

  1. Пешеходная зона вдоль ул. Миронова от ул.Чернышевского до ул.Гагарина, 2-й этап – 2283 голоса

  2. Территория вдоль ул. Коммунистическая от ул. Горького до ул.Льва Толстого) – 1442 голоса

  3. Территория в районе домов 8, 8Б, 10 по ул. Карбышева – 1347 голосов

  4. Территория в районе домов 1-13 по ул. Свердлова – 1317 голосов

  5. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 3-й этап- 1286 голосов

  6. Пешеходная зона вдоль ул. Ворошилова от дома № 2 до № 20, 2-й этап -1282 голоса

 

Октябрьск

  1. Общественная территория «Святой источник Параскевы Пятницы» - 1469 голосов

  2. Сквер по ул.Мира от дома № 167 и до дома № 3 по ул.Мичурина -1131 голос

  3. Территория СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 – 723 голоса

 

Отрадный

  1. Мемориальная площадка в память об участниках СВО на территории городского парка – 4131 голос

  2. Территория спортплощадки школы № 10 – 2355 голосов

  3. Общественная территория на ул. Орлова, 20 – 1329 голосов

 

Похвистнево

1. Парк культуры и отдыха «Дружба» по ул. Комсомольской (4-й этап) – 1954 голоса

2. Парк «Юбилейный» (5-й этап) – 1400 голосов

3. Общественная территория по ул.А. Васильева, 8 (2-й этап) – 994 голоса

 

Чапаевск

  1. Территория по ул. Ленина, 104 – 8713 голоса

  2. Территория в районе ул. Щорса, 104,108,110 – 2725 голосов

 

Безенчук

  1. Сквер имени Высоцкого рядом с БЦРБ – 1190 голосов

  2. Пешеходная зона по ул. Комсомольская от ул.Нефтяников до ул. Мамистова - 814 голосов

  3. Детская площадка рядом с ул. Советская, 105А - 685 голосов

 

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