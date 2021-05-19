Жители Новокуйбышевска хотят реновации парка «Дубки»

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До 1 июня заявка от Новокуйбышевска с разработанным архитекторами дизайн-проектом, который прошел общественное обсуждение, планируется направить в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Из шести территорий, предложенных для участия в конкурсе, жители Новокуйбышевска выбрали парк «Дубки». Разработчики подчеркивают, что в проекте они постарались сохранить рекреационную ценность самого большого зеленого оазиса города и вдохнуть в него современность.

«Парк «Дубки» - это “исток” города, важная часть в воспоминаниях горожан старшего поколения, ценная рекреационная территория для молодых родителей, излюбленное место детей и подростков, где можно весело и с пользой провести время. Мы поставили для себя задачу не только сохранить лучшее в этом парке, но и создать условия для новых способов проведения досуга и социального взаимодействия», - отмечает арт-директор проектной организации Александр Степанов.

«Проектом предлагается развитие пустующей территории вдоль ул. 50-летия НПЗ, - рассказывает архитектор Ольга Кострицина. - Здесь со стороны пересечения ул. Суворова и ул. 50-летия НПЗ организован новый вход в парк. Эта часть парка наиболее доступна со стороны пригородной автостанции и имеет все шансы стать новой “гостиной” города для гостей Новокуйбышевска и уютным местом для отдыха и общения горожан».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Он проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Заявки для участи в конкурсе могут подать города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

За время проведения конкурсов его победителями стали 8 проектов от Самарской области, из них пять уже полностью реализованы. Новый вид приобрели 5 общественных пространств: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект «История на берегу трех рек» в Сызрани, «Парк 40-летия ВЛКСМ» в Жигулевске, «Отрадный парк» в Отрадном. Еще 3 – Парк поколений в Октябрьске, Парк на озере Крымское в Кинеле, Парк «Молодежный» в Нефтегорске, – находятся в стадии реализации.

«Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны В.В. Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда», – сказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул: очень важно, что территории, которые должны быть благоустроены, выбирают сами жители. «Когда большинство жителей города разделяет мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, потому что проект тоже согласовывается с людьми, конечно, довольны все: и те, кто делают – строители, проектировщики, и, самое главное, – жители, которые здесь живут».

В Новокуйбышевске в конце апреля состоялась очная встреча жителей с архитекторами на общественном совете, на котором был представлен дизайн-проект обновленного парка «Дубки». Также своим мнением представители общественности и бизнеса города поделились на заседании городского инвестиционного совета. Волонтеры собирали отзовы у посетителей парка. Разработчики дизайн-проекта уже включили предложения и замечания, высказанные жителями города в онлайн и оффлайн режимах. «Проект по благоустройству парка мне очень понравился, - говорит жительница города Алина Олеговна. – Он учитывает потребности жителей разных возрастов и интересов».

Если новокуйбышевцы уже определились со своим выбором и будут с нетерпением ждать итогов Всероссийского конкурса, чтобы получить грант на его реализацию. То для жителей десяти городов региона и муниципального района Безенчукский еще есть время выбрать общественное пространство для благоустройства в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит на платформе 63.gorodsreda.ru до 30 мая. Участвовать могут все желающие с 14 лет.