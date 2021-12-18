Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре

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Новый год – это время чудес, улыбок и счастья. Массовых мероприятий в этом году не будет. Новогоднюю атмосферу самарцам создадут сверкающие гирлянды и инсталляции, которыми украшены городские улицы и общественные пространства.

Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева. Ёлочный комплекс украсили более 6 500 игрушек-шаров разных цветов и медиагирлянды.

Также на площади Куйбышева создавать праздничное настроение будут новогодние площадки. В настоящее время здесь возводят "Сказочные лес", который состоит из 8 локаций: «Избушка Бабы-Яги», «Дом Деда Мороза», «Городок» и других.



Как и в предыдущие годы, на площади будет работать деревянная горка, залиты катки. У ледовых площадок будут организованы пункты проката коньков, заработают точки питания и продажи сувенирной продукции.

Все локации будут доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции.

Фото: администрация Самары