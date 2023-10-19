 В Куйбышевском районе Самары появится ещё один двор с тренажерами и детской площадкой

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До первых холодов и заморозков в областном центре продолжается преображение территорий в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» и других региональных и муниципальных программ.

Так, обширный двор в границах домов 10,12,20 по улице Егорова уже приобрел новые очертания. Часть двора распланирована под детскую и спортивную площадки, выполнена укладка основания площадок, заасфальтированы тротуарные дорожки.

Дворы приобретают новый облик благодаря инициативе и активному участию жителей в процессе благоустройства. Горожане совместно принимают решение о благоустройстве, формируют заявку на участие в той или иной действующей программе, решают, какие малые архитектурные формы появятся во дворе, требуется ли ремонт внутриквартальных проездов и расширение пространства для парковки автомобилей.

Кроме того, важным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

В этом году в Куйбышевском районе реализуется 3 проекта благоустройства в рамках Губернаторского проекта «СОдействие», федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» позволила привести в порядок 3 двора, в 12 дворах выполнен ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары