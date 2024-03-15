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В Жигулёвске продолжают капитальный ремонт ДК «Юбилейный»

15 марта 2024 12:30
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В Жигулёвске продолжают капитальный ремонт ДК «Юбилейный»

Учреждение находится в Яблоневом Овраге и является единственным культурным центром для более чем 6000 жителей микрорайона. С момента открытия в 1967 году, ремонт здесь не проводили. Обновляют ДК за счёт средств областного бюджета. Работы проводят в несколько этапов – в этом году капремонт планируют завершить. Также благоустроят прилегающую территорию благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Помимо этого в текущем году в регионе по нацпроекту отремонтируют ещё 11 домов культуры. К примеру, среди них учреждения в сёлах Владимировка Хворостянского района и Орловка Кошкинского района. В целом за последние несколько лет в городах и районах капитально отремонтировал 41 ДК, один реконструировали и два возвели с нуля, сообщает На Волге

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