В Тольятти суд по требованию прокурора обязал УК провести ремонт

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Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти Самарской области по обращению жителя одного из многоквартирных домов района провела проверку соблюдения норм жилищного законодательства.

Установлено, что обслуживающая дом управляющая компания с 2021 года не проводит текущий ремонт 5 входных площадок подъездов жилого дома, просьбы жителей оставлены без внимания.

Прокуратурой района директору управляющей организации вносилось представление с требованием устранить нарушения норм жилищного законодательства, которое было удовлетворено, но фактически не исполнено.

Судом удовлетворен иск прокурора района к ООО «ДЖКХ» с требованием провести текущий ремонт входных территорий 5-подъездного многоквартирного дома.

Решение суда не вступило в законную силу.

Фактическое исполнение судебного решения и окончательное восстановление жилищных прав граждан находятся на контроле прокуратуры района.