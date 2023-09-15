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В Тольятти определились с объектами нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года

15 сентября 2023 13:26
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В Тольятти определились с объектами нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года

В 2024 году в Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,76 км. Соответствующий муниципальный контракт на проведение работ подписан между городской администрацией и подрядной организацией.

Заблаговременное проведение торгов и заключение контрактов по объектам нацпроекта находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Как показывает опыт предыдущих лет, своевременная контрактация объектов дорожного строительства – залог успешной реализации дорожного нацпроекта. Подрядные организации заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

В перечень объектов ремонта 2024 года вошли участки улиц Новозаводской, Революционной, Комзина, Мира, 40 лет Победы и Лесопарковое шоссе.  Последнюю улицу включили в план ремонта по многочисленным обращениям жителей Тольятти. «От населения поступает очень много просьб, предложений и жалоб по данному участку дороги. Это болевая точка, которая давно назрела», - говорит член регионального штаба Народного фронта Самарской области Станислав Бугреев.

В рамках проведения работ на всех участках предусмотрено устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия с использованием современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Также предусмотрены работы по ремонту тротуаров, установке новых автобусных автопавильонов, дорожных знаков, замене люков дождеприемников и бортового камня, устройству пешеходных ограждений, нанесению разметки термопластиком.

По условиям контракта подрядная организация должна начать ремонт дорог не позднее 1 мая 2024 года, а завершить – до 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 года доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.Напомним, что ремонт дорог, попавших в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2023 года, завершился в августе. Всего было отремонтировано 7 участков автодорог протяженностью 13 км по улицам Жилина, Макарова, Революционной, Жукова, Цеховой и Новозаводской. На всех объектах уложили современное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, оборудовали дороги средствами безопасности дорожного движения.

Перечень ремонта автомобильных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тольятти – 2024 год:

  1. Лесопарковое шоссе от проспекта Степана Разина до улицы Комзина – 5,7 км

  2. Улица Новозаводская от улицы Шлютова до улицы Голосова – 1,1 км

  3. Улица Революционная от улицы Дзержинского до Ленинского проспекта – 1,86 км

  4. Улица Комзина от Лесопаркового шоссе до улицы Родины – 1,3 км

  5. Улица Мира от улицы Победы до улицы Комсомольской – 1,9 км

  6. Улица 40 лет Победы от улицы Дзержинского до с/о №93 по улице 40 лет Победы – 1,9 км

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