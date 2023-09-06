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В Самарской области завершается плановое подключение сел к Интернету

6 сентября 2023 13:21
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В Самарской области завершается плановое подключение сел к Интернету

В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» в 2023 году уже подключено к высокоскоростному интернету 13 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек. Еще в шести поселках базовые станции сотовой связи будут установлены в ближайшее время. Всего в этом году в рамках программы скоростной интернет и стабильная сотовая связь появится в 19 малых населенных пунктах.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании через платформу обратной связи портала Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифрой РФ на их почтовый адрес.

Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, неоднократно заявлял Губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что сельские жители должны иметь равные права с городским населением к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.

Благодаря реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году почти 6000 жителей из 23 малых населенных пунктов Самарской области получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС).

«Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», - отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо повести высокоскоростной интернет и мобильную связь, проводится ежегодно до 2030 года. В этом году онлайн-голосование завершается 10 сентября.

Справочно

 

Населенные пункты, в которых уже установлены базовые станции в 2023 году:

  • пос. им. Клары Цеткин, Борский м.р.

  • пос. Пригорки, Исаклинский м.р.

  • с. Старая Кармала, Кошкинский м.р.

  • пос. Алексеевский, Красноармейский м.р.

  • д. Колыбеловка, Красноармейский м.р.

  • с. Колодинка, Красноярский м.р.

  • с. Кривое Озеро, Красноярский м.р.

  • пос. Светлый Ключ, Красноярский м.р.

  • с. Успенка, Сергиевский м.р.

  • с. Смолькино, Сызранский м.р.

  • с. Краснояриха, Челно-Вершинский м.р.

  • с. Сенькино, Шенталинский м.р.

  • с. Маза, Шигонский м.р.

 

Населенные пункты, в которых до конца года также появится высокоскоростной интернет и сотовая связь:

  • пос. Культура, Волжский м.р.

  • ж.-д. станция Тургеневка, Кинельский м.р.

  • с. Богородское, Кинель-Черкасский м.р.

  • с. Новые Ключи, Кинель-Черкасский м.р.

  • д. Петровка, Клявлинский м.р.

с. Елшанка, Сергиевский м.р.

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