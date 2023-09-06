В Самарской области завершается плановое подключение сел к Интернету

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В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» в 2023 году уже подключено к высокоскоростному интернету 13 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек. Еще в шести поселках базовые станции сотовой связи будут установлены в ближайшее время. Всего в этом году в рамках программы скоростной интернет и стабильная сотовая связь появится в 19 малых населенных пунктах.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании через платформу обратной связи портала Госуслуг осенью прошлого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифрой РФ на их почтовый адрес.

Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, неоднократно заявлял Губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что сельские жители должны иметь равные права с городским населением к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.

Благодаря реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году почти 6000 жителей из 23 малых населенных пунктов Самарской области получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС).

«Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», - отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо повести высокоскоростной интернет и мобильную связь, проводится ежегодно до 2030 года. В этом году онлайн-голосование завершается 10 сентября.

Справочно

Населенные пункты, в которых уже установлены базовые станции в 2023 году:

пос. им. Клары Цеткин, Борский м.р.

пос. Пригорки, Исаклинский м.р.

с. Старая Кармала, Кошкинский м.р.

пос. Алексеевский, Красноармейский м.р.

д. Колыбеловка, Красноармейский м.р.

с. Колодинка, Красноярский м.р.

с. Кривое Озеро, Красноярский м.р.

пос. Светлый Ключ, Красноярский м.р.

с. Успенка, Сергиевский м.р.

с. Смолькино, Сызранский м.р.

с. Краснояриха, Челно-Вершинский м.р.

с. Сенькино, Шенталинский м.р.

с. Маза, Шигонский м.р.

Населенные пункты, в которых до конца года также появится высокоскоростной интернет и сотовая связь:

пос. Культура, Волжский м.р.

ж.-д. станция Тургеневка, Кинельский м.р.

с. Богородское, Кинель-Черкасский м.р.

с. Новые Ключи, Кинель-Черкасский м.р.

д. Петровка, Клявлинский м.р.

с. Елшанка, Сергиевский м.р.