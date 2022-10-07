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В Самарской области в этом году начнут установку 989 новых лифтов

7 октября 2022 11:35
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В Самарской области в этом году начнут установку 989 новых лифтов
Об этом в прямом эфире из ЦУР Самарской области рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Александр Мордвинов. 

Замена лифтового оборудования – работа ответственная и необходимая, так как отвечает вопросам безопасности. В регионе этот вопрос начали решать в ускоренном темпе. Для сравнения, в 2021 году заменили 171 кабину. А в 2022 году -уже более 300. 
«Таких результатов удается достигать двумя путями, - говорит Александр Мордвинов. – Первое - через госпрограмму из нашего областного бюджета выделили деньги на три года по 1,2 млрд рублей на установку 1500 кабин. Из них в текущем году начнут установку 989 кабин, закончат до июля следующего года. Еще 500 кабин заменят к концу следующего года».
Нарастают и темпы капитального ремонта домов. В 2019 году отремонтировали 410 домов, в 2020 году - 540 домов, в 2021 году - 744 дома. В текущем году планируется сдать более 1000 домов. 
 

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