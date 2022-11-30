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В Самарской области в 2022 году существенно обновлена инфраструктура сфер образования и культуры

30 ноября 2022 17:48
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В целом по области выполнено 190 видов работ в рамках капитального ремонта в 160 образовательных организациях.

В 2022 году много шагов органов власти всех уровней Самарской области было направлено на то, чтобы обеспечить детям, проживающим на всей территории региона, удобные и современные условия для учёбы и гармоничного развития.

Так, был проведен капитальный ремонт школы села Чёрновка им. воина-интернационалиста С.Н.Левчишина Кинель-Черкасского района. В этом году образовательное учреждение, в котором знания получают 130 ребятишек, обрело современный облик в рамках программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года». Для комфортной учёбы школьников сделано немало – утеплён фасад здания, капитально отремонтированы крыша, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения. Старое неприметное здание теперь выглядит ярко и современно. Внутри строители заменили напольное покрытие, оконные блоки, дверные конструкции, покрасили стены. Завезена новая мебель, лабораторное оборудование. В спортивном зале обустроены душевые.

«Благодаря кардинальным изменениям в родную школу вернулись многие чёрновские ученики, которые обучались в учебных заведениях города Отрадный», – говорит директор школы Лидия Данилова. Помимо чёрновской школы, в Кинель-Черкасском районе отремонтировали школы в сёлах Березняки и Александровка. Полностью обновлены пищеблоки Тоузаковской и Ерзовской школ – отремонтированы помещения, заменены инженерные коммуникации и окна, появилось современное специализированное оборудование и мебель. Теперь пищеблоки полностью соответствуют всем санитарным нормам, и школьники получают качественное питание.

«В 2022 году были проведены ремонтные работы, благоустройство прилегающей территории, оснащены инвентарём и оборудованием образовательные учреждения Кинель-Черкасского района. Также за счет средств местного бюджета учреждениями приобретены лакокрасочные материалы, инвентарь, сантехническое оборудование и прочие материальные запасы для проведения текущего косметического ремонта», - рассказал руководитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Дмитрий Долгополов.

По данным регионального министерства образования и науки, в целом по области выполнено 190 видов работ в рамках капитального ремонта в 160 образовательных организациях – школах, детских садах и средне-специальных учебных заведениях.

Одновременно в регионе продолжается и обновление учреждений культуры. Самарская область является активным участником нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и призванного усовершенствовать инфраструктуру отрасли, оснастить учреждения культуры современным, высокотехнологичным оборудованием, а в конечном итоге, сделать их привлекательными, востребованными для населения.

По информации регионального министерства культуры, в течение 2019 – 2021 годов в рамках нацпроекта модернизировано 31 муниципальное учреждение культуры, из них 23 сельских дома культуры, 4 детских школы искусств, реконструировано 2 детских театра (2-й пусковой комплекс театра юного зрителя «СамАрт» и Самарский театр кукол).
В 2022 году после капитального ремонта откроется еще 10 сельских домов культуры и 2 детских школы искусств, 2 муниципальных кинозала, оснащённых современным оборудованием (в добавление к тем 7, которые уже удалось обновить за 4 года в рамках нацпроекта), впервые технически переоснащено 3 муниципальных музея.
Обновленные в рамках нацпроекта «Культура» учреждения становятся местом притяжения жителей всех возрастов. Кроме того, жители сами участвуют в обсуждении и реализации дизайн-проектов и домов культуры, и модельных библиотек, именно в этом ярко проявляется социальная заинтересованность в развитии культурной среды муниципалитетов, повышается посещаемость организаций культуры.

 

Фото:   минкульт СО

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