В Самарской области отремонтируют региональные дороги к мемориалам с Вечным огнем

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В 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют региональные автодороги к мемориальным комплексам памяти и военной славы в селах Большая Глушица и Марьевка. 6 мая в этих населенных пунктах в рамках Всероссийской патриотической акции «Храним огонь Победы» возле мемориалов загорелись новые Вечные огни.

В селе Большая Глушица капитально отремонтируют участок автодороги Подъезд к селу Большая Глушица протяженностью 1,4 км. Дорога проходит по центральной улице села - Садовой - и ведет к Военному мемориалу всем погибшим, умершим и пропавшим без вести землякам. Теперь мемориал украшает Вечный огонь.

Помимо обновления проезжей части, в селе построят новые тротуары, установят опоры освещения. Также запланировано устройство очистных сооружений и другие работы, направленные на обеспечение безопасности сквозного дорожного движения через населенный пункт.

Участок дороги «Осинки – Хворостянка» - Чагра – Марьевка ведет к селу Марьевка Пестравского района, а часть ремонтируемой трассы проходит по краю населенного пункта. В Марьевке расположен мемориал «Погибшим землякам, 1941-1945 годы». Вечный огонь в этом году зажегся и здесь.

В этом году дорогу отремонтируют на протяжении 18 км. Работы уже начаты – ведется фрезерование старого асфальта. Также предусмотрены выравнивание профиля дороги, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб, замена дорожных знаков и нанесение разметки.

Не менее важный дорожный объект – Московское шоссе в Самаре. Дорогу ремонтируют от выезда из города до проспекта Кирова, на пересечении с которым расположен один из символов города и Великой Отечественной войны – памятник самолету-штурмовику Ил-2.

После войны сбитый штурмовик 30 лет пролежал в болотах и был извлечен в 1972 году. Силами рабочих Кубышевского авиационного завода он был восстановлен и установлен сначала на территории предприятия, а в 2009 году водружен на пересечении двух крупных магистралей Самары. В настоящее время в рамках ремонта Московского шоссе ведется устройство верхнего слоя проезжей части из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км – регионального значения, 29,2 км в Самаре и 9,7 км в Тольятти.