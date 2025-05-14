Как сообщает ФКУ "Поволжуправтодор", в Самарской области открыто рабочее движение по мосту через реку Малую Черную.
Мост расположен на 45-м километре федеральной автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Его капитальный ремонт дорожники начали в 2024 году, а движение транспорта переключили на временную объездную дорогу .
В настоящее время выполнены следующие работы:
устройство нового пролетного строения,
устройство нового мостового полотна,
установка барьерного ограждения,
монтаж деформационных швов.
Полностью завершить капремонт моста планируется досрочно - летом 2025 года, сообщает Минтранс Самарской области.
Фото: Минтранс Самарской области