234

Как сообщает ФКУ "Поволжуправтодор", в Самарской области открыто рабочее движение по мосту через реку Малую Черную.



Мост расположен на 45-м километре федеральной автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Его капитальный ремонт дорожники начали в 2024 году, а движение транспорта переключили на временную объездную дорогу .



В настоящее время выполнены следующие работы:

устройство нового пролетного строения,

устройство нового мостового полотна,

установка барьерного ограждения,

монтаж деформационных швов.



Полностью завершить капремонт моста планируется досрочно - летом 2025 года, сообщает Минтранс Самарской области.

Фото: Минтранс Самарской области