Я нашел ошибку
Главные новости:
И дать возможность россиянам выходить на пенсию только по трудовому стажу.
Партия пенсионеров предлагает уравнять размер пенсии на всей территории страны 
Сегодня окружные кадетские корпуса выходят на уровень самых современных и эффективных специализированных образовательных учреждений.
В кадетских корпусах ПФО начинается приемная кампания 
На сегодняшний день привито более 175 тысяч человек, из них завершили вакцинацию 118 тысяч человек.
В регион поступила партия вакцины ГамКовидВак — 23 700 доз
Состоится установка уличных тренажеров для занятий спортом на свежем воздухе. 
В Кинеле в этом году закончат благоустройство Детского парка
По данным источника в правоохранительных органах, за рулем выехавшей на встречку машины находился блогер Эдвард Бил.
На Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей
После субботников (конец апреля – начало мая) планируется начать высадку в открытый грунт цветов, выращенных в городских теплицах. 
В Самаре с 1 по 30 апреля пройдет традиционный месячник по благоустройству
Ведущим которого стал эколог и автор канала «Экологика» Георгий Каваносян.
Сбербанк запустил подкаст «МИФ и Логика» об экологии и осознанном потреблении
Такое решение принято по итогам встречи министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского с руководством и тренерским штабом хоккейного клуба «Лада».
Генеральный директор и спортивный директор ХК "Лада" покидают клуб
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.81
0.17
EUR 88.95
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
В Самаре на УСЦ "Чайка" прошла благотворительная гонка "Добрая лыжня"
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре с 1 по 30 апреля пройдет традиционный месячник по благоустройству

1 апреля 2021 16:21
73
После субботников (конец апреля – начало мая) планируется начать высадку в открытый грунт цветов, выращенных в городских теплицах. 

В Самаре с 1 по 30 апреля пройдет традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Важным принципом организации работ во время месячника, как и в прошлом году, является синхронизация деятельности, особенно на гостевых маршрутах. Это позволит выполнить задачи максимально быстро и качественно, без необходимости что-то переделывать. Механизм заключается в том, чтобы на одной и той же улице в течение 3-4 дней профильные службы справились со всеми работами, касающимися их специализации. Например, первыми на участки заходят дорожные рабочие МП «Благоустройство». Очищают автодорогу, прилотковую зону, бордюры, отмывают ограждения и т. д. Следующими выходят подразделения, которые несут ответственность за состояние павильонов ожидания общественного транспорта и рекламных конструкций. Затем в работу на той же улице включаются другие муниципальные предприятия, которые занимаются контактными опорами – убирают незаконные рекламные листовки, наносят антивандальное покрытие и т.д. Таким образом, цикл работ определен, начиная с очистки, мойки и заканчивая покраской элементов благоустройства.

В текущем сезоне сложности работам добавляют несколько следующих объективных причин.

Прошедшая зима выдалась не только снежной, но и морозной. 82 дня отличились значительными низкими температурами воздуха. Это в 4 раза больше, нежели в предыдущем зимнем сезоне. А снежный покров к концу марта был на 1/3 выше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года. На полигоны вывезли рекордную партию снежных накоплений: 940 тысяч тонн. Кроме того, были частые переходы от сильных заморозков к оттепели, что потребовало усиления работ, особенно на улично-дорожной сети, во дворах, на кровлях домов. Замечания сразу же доводились до предприятий, организаций и подрядчиков; сейчас продолжаются осмотры дорог. Так, уже известно, что предстоит восстановить 204 секции пешеходных направляющих ограждений, которые были повреждены, в том числе, в результате ДТП. Также порядка 192 урн подлежат замене и 152 будут отремонтированы.

Нельзя не учитывать и то, что с 31 марта прошлого года были усилены работы для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Процедуры мойки и дезинфекции улично-дорожной сети и других территорий общего пользования были включены в ежедневный график. В первоочередные задачи вошло обеспечение подъездов к социальным и медицинским учреждениям, в том числе, поставляющим кислород для заболевших COVID-19.

«Мы и сейчас за этим следим. И если в прошлом году во время самоизоляции все работы месячника по благоустройству были выполнены силами муниципальных предприятий, муниципальными служащими, управляющими организациями, то в этом году надеемся привлечь жителей к тому, чтобы они внесли посильный вклад в уборку. Безусловно, будут учтены рекомендации Роспотребнадзора, куда нами был сделан запрос с целью получения разъяснений порядка проведения мероприятий. Ждем окончательный ответ. В любом случае, всех желающих принять участие в субботниках готовы обеспечить инвентарем, перчатками и другими расходными материалами. И, конечно, организуем контроль за тем, чтобы на территориях соблюдалось социальное дистанцирование – расстояние между людьми было не менее 2-х метров, а также соблюдался масочный режим», - пояснил Александр Андриянов.

В муниципальных подразделениях бригады по очистке сформированы, идет переоснащение спецтехники для работы по летнему регламенту. Специалисты следят за обстановкой. 

Основной объем работ распределен:

        - на 4 средника: 7, 14, 21 и 28 апреля;

        - на 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.

 После субботников (конец апреля – начало мая) планируется начать высадку в открытый грунт цветов, выращенных в городских теплицах. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
1 апреля 2021  14:43
Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов
Здравоохранение
156
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
193
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
1 апреля 2021  11:33
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
Социум
174
Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля
1 апреля 2021  10:48
Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля
Социум
184
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
1 апреля 2021  09:07
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В стране
211
Весь список