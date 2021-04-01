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В Самаре с 1 по 30 апреля пройдет традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Важным принципом организации работ во время месячника, как и в прошлом году, является синхронизация деятельности, особенно на гостевых маршрутах. Это позволит выполнить задачи максимально быстро и качественно, без необходимости что-то переделывать. Механизм заключается в том, чтобы на одной и той же улице в течение 3-4 дней профильные службы справились со всеми работами, касающимися их специализации. Например, первыми на участки заходят дорожные рабочие МП «Благоустройство». Очищают автодорогу, прилотковую зону, бордюры, отмывают ограждения и т. д. Следующими выходят подразделения, которые несут ответственность за состояние павильонов ожидания общественного транспорта и рекламных конструкций. Затем в работу на той же улице включаются другие муниципальные предприятия, которые занимаются контактными опорами – убирают незаконные рекламные листовки, наносят антивандальное покрытие и т.д. Таким образом, цикл работ определен, начиная с очистки, мойки и заканчивая покраской элементов благоустройства.

В текущем сезоне сложности работам добавляют несколько следующих объективных причин.

Прошедшая зима выдалась не только снежной, но и морозной. 82 дня отличились значительными низкими температурами воздуха. Это в 4 раза больше, нежели в предыдущем зимнем сезоне. А снежный покров к концу марта был на 1/3 выше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года. На полигоны вывезли рекордную партию снежных накоплений: 940 тысяч тонн. Кроме того, были частые переходы от сильных заморозков к оттепели, что потребовало усиления работ, особенно на улично-дорожной сети, во дворах, на кровлях домов. Замечания сразу же доводились до предприятий, организаций и подрядчиков; сейчас продолжаются осмотры дорог. Так, уже известно, что предстоит восстановить 204 секции пешеходных направляющих ограждений, которые были повреждены, в том числе, в результате ДТП. Также порядка 192 урн подлежат замене и 152 будут отремонтированы.

Нельзя не учитывать и то, что с 31 марта прошлого года были усилены работы для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Процедуры мойки и дезинфекции улично-дорожной сети и других территорий общего пользования были включены в ежедневный график. В первоочередные задачи вошло обеспечение подъездов к социальным и медицинским учреждениям, в том числе, поставляющим кислород для заболевших COVID-19.

«Мы и сейчас за этим следим. И если в прошлом году во время самоизоляции все работы месячника по благоустройству были выполнены силами муниципальных предприятий, муниципальными служащими, управляющими организациями, то в этом году надеемся привлечь жителей к тому, чтобы они внесли посильный вклад в уборку. Безусловно, будут учтены рекомендации Роспотребнадзора, куда нами был сделан запрос с целью получения разъяснений порядка проведения мероприятий. Ждем окончательный ответ. В любом случае, всех желающих принять участие в субботниках готовы обеспечить инвентарем, перчатками и другими расходными материалами. И, конечно, организуем контроль за тем, чтобы на территориях соблюдалось социальное дистанцирование – расстояние между людьми было не менее 2-х метров, а также соблюдался масочный режим», - пояснил Александр Андриянов.

В муниципальных подразделениях бригады по очистке сформированы, идет переоснащение спецтехники для работы по летнему регламенту. Специалисты следят за обстановкой.

Основной объем работ распределен:

- на 4 средника: 7, 14, 21 и 28 апреля;

- на 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.

После субботников (конец апреля – начало мая) планируется начать высадку в открытый грунт цветов, выращенных в городских теплицах.