В Самаре начаты работы по приведению территорий города в порядок после зимы

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Подготовка к месячнику по благоустройству, который официально начнется 1 апреля, стала ключевой темой еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии и установочного заседания штаба, на котором обозначены приоритетные виды работ. Обсуждение прошло под руководством Первого заместителя Главы Самары Владимира Василенко.

Весна в этом году выдалась ранняя, поэтому множество видов первоочередных работ, которые предусмотрены в рамках месячника, уже проходят по всей Самаре. Соответствующую задачу поставил Первый вице-мэр. Это касается, прежде всего, очистки территорий от зимних накоплений, ежедневной уборки листвы и мусора с газонов, наведения чистоты в общественных пространствах, приведения в порядок улично-дорожной сети, особенно прилотковой зоны, тротуаров. После очистки и ремонта элементов УДС последует покраска.

Придать должный вид нужно также пешеходным направляющим ограждениям, остановкам общественного транспорта, опорам уличного освещения и контактной сети МП «ТТУ», фасадам домов, фальш-фасадам, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции. Там, где сетки фальш-фасадов повреждены, все обновят. Кроме того, восстановят заборы, которые в единой стилистике устанавливались ранее – перед Чемпионатом мира по футболу. Такими работами займутся на туристических и гостевых маршрутах.

«Дефектовка» уже проведена, объемы работ определены. Многие из них необходимо завершить до 15 апреля.

Обсуждали и план работ на предстоящие субботники и санитарные средники. Смотры готовности техники и инвентаря проведены в каждом внутригородском районе. Администрациям районов, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ТСН, профильным службам благоустройства поручено обеспечить население всем необходимым инвентарем и расходными материалами для уборки придомовых, дворовых территорий и других городских пространств. Жителей информируют об адресах, по которым все это можно взять и внести свою лепту в чистоту и красоту родного города.

Помимо этого, на штабе определились с работами по побелке деревьев, посадке зеленых насаждений, а также с алгоритмом вывоза мусора на полигоны.

Затронули и тему дорожного ремонта, который весной активизируется. Сейчас в городе продолжается аварийно-ямочный ремонт, ведется обновление трамвайного междупутья на перекрестках дорог, которые преобразятся в результате реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одновременно профильные службы готовятся начать масштабный дорожный ремонт в рамках нацпроекта – он стартует в ближайшие дни, опять же с учетом погодного фактора. В числе первоочередных объектов – улицы Береговая, Уральская, Алма-Атинская, мост «Южный», путепровод «Аврора».

Поручено обратить повышенное внимание и на вопросы синхронизации работ подрядчиков. Так, на одном из отрезков улицы Береговой сначала переложат теплотрассу, а затем будут заниматься устройством нового покрытия – укладкой асфальтобетона.

Помимо этого, на совещании Владимиром Василенко было дано поручение заблаговременно обследовать подъездные пути к садово-дачным массивам и кладбищам.

Параллельно поставлена задача в кратчайшие сроки завершить переоборудование техники для содержания территорий по летнему регламенту. Напомним, с прошлой недели улицы города моют и пылесосят, для чего задействуют вакуумно-подметальные и поливочно-моечные машины.

Фото: администрация Самары