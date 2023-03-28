В Самаре начаты работы по приведению территорий города в порядок после зимы

Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города.
Акция «Бесплатные экскурсии по Самаре»
Раз в месяц кинотеатр «Художественный» безвозмездно предоставит региональным кинематографистам возможность показать широкому зрителю своё творчество.
С апреля в ЦРК «Художественный» стартует Бесконечный фестиваль самарского кино «Сделано здесь»
Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.
В Тольяттинской больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
Губернатор доложил о работе, которая направлена на поддержку участников СВО и их семей.
«Мы продолжим самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества» - Дмитрий Азаров доложил Президенту РФ о помощи военнослужащим и их близким в регионе
Все приготовленные печенья переданы в пункт сбора гуманитарной помощи МЫ ВМЕСТЕ.
Учащиеся, родители и педагоги школ села Большая Черниговка приготовили имбирные печенья для участников СВО
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
Общий грантовый фонд Премии в 2023 году – 90 млн рублей.
Стартовал приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ 2023
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.57
0.12
EUR 82.29
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре начаты работы по приведению территорий города в порядок после зимы

28 марта 2023 19:26
142
Помимо этого, на совещании Владимиром Василенко было дано поручение заблаговременно обследовать подъездные пути к садово-дачным массивам и кладбищам.

Подготовка к месячнику по благоустройству, который официально начнется 1 апреля, стала ключевой темой еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии и установочного заседания штаба, на котором обозначены приоритетные виды работ. Обсуждение прошло под руководством Первого заместителя Главы Самары Владимира Василенко.

Весна в этом году выдалась ранняя, поэтому множество видов первоочередных работ, которые предусмотрены в рамках месячника, уже проходят по всей Самаре. Соответствующую задачу поставил Первый вице-мэр. Это касается, прежде всего, очистки территорий от зимних накоплений, ежедневной уборки листвы и мусора с газонов, наведения чистоты в общественных пространствах, приведения в порядок улично-дорожной сети, особенно прилотковой зоны, тротуаров. После очистки и ремонта элементов УДС последует покраска.

Придать должный вид нужно также пешеходным направляющим ограждениям, остановкам общественного транспорта, опорам уличного освещения и контактной сети МП «ТТУ», фасадам домов, фальш-фасадам, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции. Там, где сетки фальш-фасадов повреждены, все обновят. Кроме того, восстановят заборы, которые в единой стилистике устанавливались ранее – перед Чемпионатом мира по футболу. Такими работами займутся на туристических и гостевых маршрутах.

«Дефектовка» уже проведена, объемы работ определены. Многие из них необходимо завершить до 15 апреля.

Обсуждали и план работ на предстоящие субботники и санитарные средники. Смотры готовности техники и инвентаря проведены в каждом внутригородском районе. Администрациям районов, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ТСН, профильным службам благоустройства поручено обеспечить население всем необходимым инвентарем и расходными материалами для уборки придомовых, дворовых территорий и других городских пространств. Жителей информируют об адресах, по которым все это можно взять и внести свою лепту в чистоту и красоту родного города.

Помимо этого, на штабе определились с работами по побелке деревьев, посадке зеленых насаждений, а также с алгоритмом вывоза мусора на полигоны.

Затронули и тему дорожного ремонта, который весной активизируется. Сейчас в городе продолжается аварийно-ямочный ремонт, ведется обновление трамвайного междупутья на перекрестках дорог, которые преобразятся в результате реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одновременно профильные службы готовятся начать масштабный дорожный ремонт в рамках нацпроекта – он стартует в ближайшие дни, опять же с учетом погодного фактора. В числе первоочередных объектов – улицы Береговая, Уральская, Алма-Атинская, мост «Южный», путепровод «Аврора».

Поручено обратить повышенное внимание и на вопросы синхронизации работ подрядчиков. Так, на одном из отрезков улицы Береговой сначала переложат теплотрассу, а затем будут заниматься устройством нового покрытия – укладкой асфальтобетона.

Помимо этого, на совещании Владимиром Василенко было дано поручение заблаговременно обследовать подъездные пути к садово-дачным массивам и кладбищам.

Параллельно поставлена задача в кратчайшие сроки завершить переоборудование техники для содержания территорий по летнему регламенту. Напомним, с прошлой недели улицы города моют и пылесосят, для чего задействуют вакуумно-подметальные и поливочно-моечные машины.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
28 марта 2023  21:39
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
115
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
28 марта 2023  20:13
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
138
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
475
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
206
В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ.
28 марта 2023  15:22
Владимир Путин во второй раз за полгода провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
259
Весь список