В Самаре завершен ремонт дороги на улице Макаренко – от ул. Литвинова и до ул. Транзитной

Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства
Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства
В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности
В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности
Самарского концертмейстера мошенник обманул на 130 тысяч рублей
Самарского концертмейстера мошенник обманул на 130 тысяч рублей
В Волжском районе горела сухая трава на площади 80 000 кв. метров
В Волжском районе горела сухая трава на площади 80 000 кв. метров
"Яндекс" предложил ограничить число самокатов на улицах
"Яндекс" предложил ограничить число самокатов на улицах
В Сызрани остановили для проверки питбайки под управлением мальчиков 2015 и 2016 годов рождения
В Сызрани остановили питбайки под управлением мальчиков 2015 и 2016 годов рождения
Подъезд к Зубчаниновскому кладбищу ограничен
Подъезд к Зубчаниновскому кладбищу ограничен
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершен ремонт дороги на улице Макаренко – от ул. Литвинова и до ул. Транзитной

18 апреля 2025 12:27
118
В Самаре завершен ремонт дороги на улице Макаренко – от ул. Литвинова и до ул. Транзитной

В Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт дороги на улице Макаренко – от ул. Литвинова и до ул. Транзитной. Обновлено более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На объекте было задействовано более 25 единиц дорожной техники и 40 рабочих. 

«Одна из основных задач на ближайшие шесть лет – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в Самаре. Количество автотранспорта в городе с каждым годом растет, поэтому качественные дороги – это вопрос нашей общей безопасности и комфорта. Мы намерены с каждым годом наращивать объемы участия в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», усилить контроль качества дорожных работ и синхронизировать планы ремонтов с программами обновления инженерных коммуникаций. При планировании дорожных кампаний отдельное внимание будет уделено тем маршрутам, которые ведут к школам, детским садам, больницам», – отметил глава города Самара Иван Носков

Департамент городского хозяйства и экологии администрации города приступил к проверке качества ремонта дороги на улице Макаренко. Среди поручений, уже выданных подрядчику, – доработка обочин и примыканий к покрытиям на границах участка, а также устранение излишек асфальтобетона вокруг колодцев. Кроме того, из нового покрытия уже отобраны керны, сотрудники МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» ожидают протокол испытаний, которые проводят в собственной специализированной лаборатории. 

«Благоприятная погода позволила дорожным службам взять хороший темп работ. Важно, чтобы от этого не пострадало качество. В этом году мы усилили контроль качества всех этапов ремонта дорог. Приемка будет осуществляться в несколько этапов, ремонт тротуаров и пешеходных переходов будем осуществлять совместно с представителями Общественной палаты города, Общероссийского Народного фронта. Просим автомобилистов обращать внимание на предупреждающие знаки, работы на дорогах ведутся круглосуточно», – сказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Самаре отремонтируют 27 участков дорог. На дороге от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой специалисты завершают укладку асфальта, на проспекте Металлургов сейчас идет установка бортов и устройство основания новых тротуаров, завершается фрезерование проезжей части. На улицах Воронежской и Олимпийской старое покрытие уже удалено. Также работы ведутся на улице Маршала Устинова, бульваре Ивана Финютина, улице Мира и дороге на пос. Козелки. 

С перечнем городских дорог, где в 2025 году запланирован ремонт, можно ознакомиться на сайте администрации Самары https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
52
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
172
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
18 апреля 2025  10:58
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
179
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
429
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
1046
Весь список