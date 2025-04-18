В Самаре завершен ремонт дороги на улице Макаренко – от ул. Литвинова и до ул. Транзитной

118

В Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт дороги на улице Макаренко – от ул. Литвинова и до ул. Транзитной. Обновлено более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На объекте было задействовано более 25 единиц дорожной техники и 40 рабочих.



«Одна из основных задач на ближайшие шесть лет – обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в Самаре. Количество автотранспорта в городе с каждым годом растет, поэтому качественные дороги – это вопрос нашей общей безопасности и комфорта. Мы намерены с каждым годом наращивать объемы участия в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», усилить контроль качества дорожных работ и синхронизировать планы ремонтов с программами обновления инженерных коммуникаций. При планировании дорожных кампаний отдельное внимание будет уделено тем маршрутам, которые ведут к школам, детским садам, больницам», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Департамент городского хозяйства и экологии администрации города приступил к проверке качества ремонта дороги на улице Макаренко. Среди поручений, уже выданных подрядчику, – доработка обочин и примыканий к покрытиям на границах участка, а также устранение излишек асфальтобетона вокруг колодцев. Кроме того, из нового покрытия уже отобраны керны, сотрудники МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» ожидают протокол испытаний, которые проводят в собственной специализированной лаборатории.



«Благоприятная погода позволила дорожным службам взять хороший темп работ. Важно, чтобы от этого не пострадало качество. В этом году мы усилили контроль качества всех этапов ремонта дорог. Приемка будет осуществляться в несколько этапов, ремонт тротуаров и пешеходных переходов будем осуществлять совместно с представителями Общественной палаты города, Общероссийского Народного фронта. Просим автомобилистов обращать внимание на предупреждающие знаки, работы на дорогах ведутся круглосуточно», – сказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Самаре отремонтируют 27 участков дорог. На дороге от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой специалисты завершают укладку асфальта, на проспекте Металлургов сейчас идет установка бортов и устройство основания новых тротуаров, завершается фрезерование проезжей части. На улицах Воронежской и Олимпийской старое покрытие уже удалено. Также работы ведутся на улице Маршала Устинова, бульваре Ивана Финютина, улице Мира и дороге на пос. Козелки.



С перечнем городских дорог, где в 2025 году запланирован ремонт, можно ознакомиться на сайте администрации Самары https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.