Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России
Самарские рапиристы выиграли командный турнир на Кубке России
Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники
Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники
Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС
В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца
В Самарской области намерены сдерживать цены на яйца
Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова
Как пить шампанское так, чтобы на утро не болела голова
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой
В Самаре ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой
В Самаре расследуют дело о тройном убийстве на Ново-Садовой
В Самаре расследуют дело о гибели троих человек на Ново-Садовой
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.3
-1.41
EUR 100.55
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре запускают уже традиционную акцию по переработке новогодних деревьев

29 декабря 2023 14:55
209
В Самаре запускает уже традиционную акцию по переработке новогодних деревьев

Сбор ёлок будет проводиться после праздников.

Хвойный аромат, мерцающая гирлянда и разноцветные шарики на живой ёлке будут создавать атмосферу все новогодние каникулы. А после встанет вопрос — куда выбросить и как правильно выбросить деревце.

Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» с 2019 года проводит акцию по переработке новогодних ёлок. После праздников все деревья собираются с контейнерных площадок и отправляются на дробилку. Из древесины получается щепа — экологически чистой вторсырье, которое можно применять в качестве удобрения, подстилок и корма для животных.

Есть несколько важных условий, чтобы ваша ёлка пошла на переработку:
✅После праздников необходимо освободить дерево от всех украшений — дождика, мишуры, металлических и пластмассовых креплений от шариков.
✅Елку нужно оставить на контейнерной площадке возле накопителей или в специальном месте для накопления крупногабаритных отходов. Засовывать дерево в контейнер не нужно!
✅Спецтехника будет собирать все елочки после завершения новогодних праздников, во второй половине января.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Требуется журналист
В центре внимания
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
29 декабря 2023  19:19
Ирина Волк: Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года
58
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
592
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
1449
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
674
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
582
Весь список