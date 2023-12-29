В Самаре запускают уже традиционную акцию по переработке новогодних деревьев

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Сбор ёлок будет проводиться после праздников.



Хвойный аромат, мерцающая гирлянда и разноцветные шарики на живой ёлке будут создавать атмосферу все новогодние каникулы. А после встанет вопрос — куда выбросить и как правильно выбросить деревце.



Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» с 2019 года проводит акцию по переработке новогодних ёлок. После праздников все деревья собираются с контейнерных площадок и отправляются на дробилку. Из древесины получается щепа — экологически чистой вторсырье, которое можно применять в качестве удобрения, подстилок и корма для животных.



Есть несколько важных условий, чтобы ваша ёлка пошла на переработку:

После праздников необходимо освободить дерево от всех украшений — дождика, мишуры, металлических и пластмассовых креплений от шариков.

Елку нужно оставить на контейнерной площадке возле накопителей или в специальном месте для накопления крупногабаритных отходов. Засовывать дерево в контейнер не нужно!

Спецтехника будет собирать все елочки после завершения новогодних праздников, во второй половине января.

