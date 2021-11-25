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В Самаре второй по величине светодиодный фонтан устанавливают в сквере Речников

25 ноября 2021 15:55
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Сегодня здесь специалисты МП «Самарагорсвет» приступили к монтажу светодиодного фонтана диаметром около 10 метров, высотой свыше 4 метров.

В Самаре полным ходом ведется подготовка к Новому году. Прежде всего, иллюминацией декорируют любимые места отдыха горожан – общественные пространства. Среди них и сквер Речников на улице Флотской в Куйбышевском районе, комплексно благоустроенный в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Сегодня здесь специалисты МП «Самарагорсвет» приступили к монтажу светодиодного фонтана диаметром около 10 метров, высотой свыше 4 метров. В Самаре он второй по величине (будет «уступать» лишь фонтану на склоне у площади Славы).

Чтобы за день успеть установить светодиодную инсталляцию, а к вечеру 25 ноября запустить ее в работу в постоянном режиме, в сквере Речников задействованы бригады электромонтеров МП «Самарагорсвет» со всего района.

Несмотря на внушительный масштаб, фонтан работает при напряжении всего 12 Вольт. Потребляет он порядка 300 Ватт в час, то есть как 3-5 самых обычных домашних ламп накаливания. Энергоэффективность – одно из достоинств такой иллюминации.

Это уже четвертый светодиодный фонтан. Подобные инсталляции установлены еще и в районе перекрестка улиц Чапаевской и Красноармейской, возле ДК «Чайка» в поселке Управленческий. На очереди следующая локация – у пересечения улиц Победы и Гагарина. Всего же в преддверии Нового года в Самаре тысячами огней засияют 12 фонтанов.

Кроме того, продолжается размещение других иллюминационных фигур, монтаж консолей на опорах освещения и т. п. Так, вдоль сквера Речников появились «Снежинки». После закрепления каждой консоли предусмотрено тестовое включение.

Всего на территории города в этом году планируется установить более 7 тысяч иллюминационных композиций.

Специалисты предприятия "Самарагорсвет" предупреждают жителей: новогодние уличные инсталляции – не место для детских игр. Конструкции находятся под напряжением. К тому же нельзя залезать на постаменты – покрытие может быть скользким. Так что фотографироваться лучше возле иллюминационных фигур.

 

Фото:   администрация Самары

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