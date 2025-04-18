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В Самаре ведется уборка на территории 19 городских кладбищ

18 апреля 2025 12:14
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В Самаре ведется уборка на территории 19 городских кладбищ

В рамках генеральной уборки наводят порядок на самарских кладбищах, вывозят накопившейся мусор, проводят спил аварийных деревьев, кронирование деревьев, очистку от зарослей, а также акарицидную обработку. По информации МКУ г.о. Самара «Ритуал», на сегодняшний день с кладбищ вывезено более 900 кубометров мусора, и эта работа продолжается.

«Традиционно перед большими религиозными праздниками горожане приходят на кладбища, чтобы посетить могилы родных и близких. Поэтому особое внимание уделяем содержанию территорий и противоклещевой обработке. Проводим ревизию и, при необходимости, ремонт емкостей для воды, контролируем состояние зеленых насаждений. Обнаруженный сухостой или аварийные деревья с наклоном более 45 градусов спиливаем, что позволяет предотвратить разрушения надмогильных сооружений от падающих веток или стволов», - рассказал руководитель МКУ «Ритуал» г.о. Самара Владислав Герасимов. 

На всех городских кладбищах городского округа оборудованы контейнерные площадки для ТКО, которые регоператор АО «Экология» будет освобождать по установленному графику. Листву и ветки после уборки на территории захоронений жители смогут оставлять в бункерах для крупногабаритного мусора, их установят около всех кладбищ городского округа. Акарицидная обработка выполнена на 70% от общей площади городских кладбищ. Полностью обработку завершат до конца апреля.

По информации МКУ «Ритуал», в 2025 году на муниципальном историко-мемориальном кладбище городского округа Самара «Городское» восстановят надмогильные сооружения на захоронении генерал-майора Матвея Борисовича Шенкмана, возглавлявшего авиационный завод № 18, и погибшего вместе с ним в авиакатастрофе в 1942 году экипажа транспортного самолета «Ли-2».

Напомним, навестить места захоронения усопших в предстоящие дни религиозных праздников и 9 мая жители Самары смогут, воспользовавшись автобусами, которые будут запущены по восьми специальным маршрутам в режиме экспресса. Расписание и маршруты доступны на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/53592/?sphrase_id=747460.

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